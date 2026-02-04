Кипелов продолжил концерт в Белгороде, несмотря на блэкаут после атаки ВСУ

Во время выступления рок-группы «Кипелов» под руководством Валерия Кипелова в Белгороде произошел блэкаут из-за атаки ВСУ, артистам пришлось выступать с акустикой и без света. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.