Кипелов продолжил концерт в Белгороде, несмотря на блэкаут после атаки ВСУ

Во время выступления рок-группы «Кипелов» под руководством Валерия Кипелова в Белгороде произошел блэкаут из-за атаки ВСУ, артистам пришлось выступать с акустикой и без света. Об этом во вторник, 3 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.
Концерт проходил в доме культуры «Энергомаш». На опубликованных кадрах музыканты сидят на краю сцены, подсвеченной фонариком, играют на акустике, а собравшиеся зрители подпевают им.
— Валерия Кипелова и его слушателей не остановила атака ВСУ и блэкаут. Концерт продолжается с включенными фонариками и под акустику, — сказано в публикации.
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по территории Белгорода и Белгородской области, в результате которого инфраструктурный объект оказался серьезно поврежден. Никто из местных жителей не пострадал. Об этом ранее сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
После ракетного удара жители Белгорода и других городов в области сообщили о масштабных отключениях электричества.