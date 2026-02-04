Дело экс-начальника отдела судебных приставов Владивостока ушло в суд

Следствие считает, что с ноября 2015 года по март 2016 года мужчина действовал в интересах представителя КГУП «Примтеплоэнерго» и согласился помочь с передачей 1 млн рублей должностным лицам управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Эти деньги, по версии следствия, предназначались как вознаграждение за то, чтобы приставы не накладывали арест на расчетные счета предприятия.