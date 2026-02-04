Дело экс-начальника отдела судебных приставов Владивостока ушло в суд

Бывший начальник отдела службы судебных приставов по Ленинскому району Владивостока направлено под суд по обвинению в мошенничестве на 1 млн рублей. По данным прокуратуры Первореченского района города, утверждено обвинительное заключение по делу, возбужденному по ч. 3 ст. 159 УК РФ о мошенничестве в крупном размере.
Следствие считает, что с ноября 2015 года по март 2016 года мужчина действовал в интересах представителя КГУП «Примтеплоэнерго» и согласился помочь с передачей 1 млн рублей должностным лицам управления Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Эти деньги, по версии следствия, предназначались как вознаграждение за то, чтобы приставы не накладывали арест на расчетные счета предприятия.
По материалам дела, обвиняемый убедил взяткодателя, что сможет передать деньги нужным должностным лицам, однако фактически забрал всю сумму себе и распорядился ею по своему усмотрению. Именно это, отмечают в прокуратуре, послужило основанием квалифицировать его действия как мошенничество, а не как посредничество во взятке.
Позже фигурант занял должность начальника отдела судебных приставов по исполнению исполнительных документов в отношении юридических лиц во Владивостоке.
Материалы в отношении других участников истории выделены в отдельное производство. Уголовное дело бывшего руководителя отдела направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.