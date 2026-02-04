Ричмонд
В ГД внесут законопроект об адаптивном больничном

Такая мера позволит заболевшему работнику удаленно выполнять свои обязанности, рассказал председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшему работнику удаленно выполнять свои обязанности, будет в ближайшее время внесен в Госдуму. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — сказал парламентарий.

По его словам, инициатива подразумевает дифференцированный подход к выдаче листка временной нетрудоспособности: сотрудникам, которые готовы выполнять свои обязанности в случае, если болезнь не опасна и не мешает труду, предложено давать адаптивный больничный.

Как следует из документа, для этого предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей «Временный адаптивный режим труда», предусматривающей для заболевших или травмированных особый режим работы (в том числе возможность работать дистанционно) без оформления листка временной нетрудоспособности. Возможность установления работнику временного адаптивного режима, по задумке автора, должна быть прописана в медицинском заключении.