В ГД внесут законопроект об адаптивном больничном

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшему работнику удаленно выполнять свои обязанности, будет в ближайшее время внесен в Госдуму. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.