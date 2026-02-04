В Новосибирске дисквалифицировали директора ЧОПа за неявку в прокуратуру

Основанием для этого решения стало умышленное невыполнение законных требований надзорного ведомства. Ранее прокуратура Железнодорожного района, получив жалобу на нарушения трудовых прав в охранном предприятии, вручила директору требование о явке и предоставлении необходимых документов. Однако руководитель организации требование проигнорировал.
За умышленное неисполнение законных требований прокурора в отношении него было возбуждено административное дело. Постановлением мирового судьи директор ЧОПа был дисквалифицирован сроком на шесть месяцев.
