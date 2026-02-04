Врач Михайлов: Тренд на онконастороженность у молодёжи — это «лоскутное одеяло»

«Онконастороженность людей в возрасте 25−45 лет — это пока что “лоскутное одеяло”. С одной стороны, есть прогрессивная, в основном городская, часть молодёжи, которая ведёт здоровый образ жизни, следит за собой, читает и слушает врачей, проходит регулярные обследования. Для них онконастороженность — нормальная часть ответственного отношения к себе. С другой стороны, существует огромная масса молодых людей, для которых эта тема остаётся далёкой и пугающей», — отметил Михайлов.