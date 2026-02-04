Врач Михайлов: Тренд на онконастороженность у молодёжи — это «лоскутное одеяло»

Согласно исследованию Аналитического центра НАФИ, компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров», проведённому в октябре 2025 года, страх перед раком по-прежнему ощущает большинство россиян, хотя доля откровенно признающихся в этом снизилась с 69% до 65%. Однако высокая тревожность редко приводит к регулярным профилактическим обследованиям.
Факторы, влияющие на онконастороженность.
Одним из факторов осознанного отношения к онкологии стала информационная доступность. Молодые люди активно получают сведения о раке через соцсети и просветительские проекты вроде «Онкологика». Врачебные рекомендации и истории людей, переживших болезнь, постепенно входят в медиаполе, формируя понимание важности ранней диагностики.
Другим фактором считается «омоложение» рака. В публичном пространстве всё чаще появляются случаи, когда молодые люди 25−35 лет сталкиваются с диагнозами рак груди, щитовидной железы, меланома, лимфомы. Эти примеры разрушают миф о том, что болезнь характерна только для пожилых, и заставляют внимательнее относиться к своему здоровью.
Кроме того, культура заботы о себе становится заметным трендом, отметил эксперт. Среди городской и более просвещённой молодёжи популярны правильное питание, физическая активность, психологическая поддержка и регулярные «чекапы». В ходе этих обследований выявляются онкологические заболевания на ранних стадиях, а привычка заботиться о здоровье формирует осознанное отношение к будущему.
Как отметил онколог, влияние оказывает и открытость знаменитостей. Когда публичные люди, например, актриса Ксения Лаврова-Глинка, делятся своей борьбой с раком, это снижает стигму и показывает, что болезнь может коснуться каждого, независимо от возраста и статуса.
Наконец, расширение доступности онко-чекапов создаёт возможности для профилактики. Программы включают первичный приём специалиста, маршрутизацию по лабораторным и инструментальным исследованиям, УЗИ, эндоскопические обследования, консилиум врачей и заключение с рекомендациями по питанию, образу жизни и профилактическим процедурам.
Ключевые проблемы и барьеры.
Однако на пути к массовой осознанности остаются серьёзные барьеры: страх и отрицание, низкая медицинская грамотность, недоверие к системе здравоохранения, финансовые ограничения и устоявшиеся культурные стереотипы продолжают сдерживать общество. Многие предпочитают не думать о возможном раке, путают тревогу с ипохондрией, опасаются ошибок и хамства врачей, сталкиваются с очередями и бюрократией. Платные обследования часто недоступны, а профилактические визиты воспринимаются как излишние.
«Онконастороженность людей в возрасте 25−45 лет — это пока что “лоскутное одеяло”. С одной стороны, есть прогрессивная, в основном городская, часть молодёжи, которая ведёт здоровый образ жизни, следит за собой, читает и слушает врачей, проходит регулярные обследования. Для них онконастороженность — нормальная часть ответственного отношения к себе. С другой стороны, существует огромная масса молодых людей, для которых эта тема остаётся далёкой и пугающей», — отметил Михайлов.
По словам врача, «процесс сдвинулся с мёртвой точки». Для того чтобы онконастороженность стала нормой, необходима системная поддержка: упрощение доступа к качественной и быстрой диагностике, повышение культуры общения медперсонала, масштабные просветительские кампании, активное информирование СМИ о регулярной онкодиагностике, популяризация историй выживших и доступная информация о симптомах.
«Преодоление внутреннего страха и формирование привычки относиться к своему здоровью как к ценности позволяет молодым людям принимать осознанные решения и строить здоровое будущее», — заключил собеседник Life.ru.
