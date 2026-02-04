С 1 марта в Новосибирской области изменятся правила обучения водителей

С 1 марта 2026 года в России начнёт действовать обновлённый порядок подготовки водителей. Новый приказ Минпросвещения № 505, опубликованный на официальном портале правовой информации, вводит изменения в программы обучения автошкол и будет применяться до 2032 года.
Документ пересматривает структуру учебного процесса для всех категорий водителей. В частности, для будущих автомобилистов увеличат объём практических занятий — количество часов вождения станет больше. Часть теоретического курса автошколы смогут проводить дистанционно с использованием специализированного программного обеспечения.
Одновременно изменится и система экзаменов. База вопросов по Правилам дорожного движения расширится с 800 до 1000 позиций, а свободный доступ к экзаменационным билетам планируют закрыть.
Новые требования коснутся всех автошкол региона и начнут применяться уже с начала весны 2026 года.