С 1 марта в Новосибирской области изменятся правила обучения водителей

Документ пересматривает структуру учебного процесса для всех категорий водителей.

Источник: Freepik

С 1 марта 2026 года в России начнёт действовать обновлённый порядок подготовки водителей. Новый приказ Минпросвещения № 505, опубликованный на официальном портале правовой информации, вводит изменения в программы обучения автошкол и будет применяться до 2032 года.

Документ пересматривает структуру учебного процесса для всех категорий водителей. В частности, для будущих автомобилистов увеличат объём практических занятий — количество часов вождения станет больше. Часть теоретического курса автошколы смогут проводить дистанционно с использованием специализированного программного обеспечения.

Одновременно изменится и система экзаменов. База вопросов по Правилам дорожного движения расширится с 800 до 1000 позиций, а свободный доступ к экзаменационным билетам планируют закрыть.

Новые требования коснутся всех автошкол региона и начнут применяться уже с начала весны 2026 года.