В Иркутской области отцам-одиночкам помогают получить поддержку

В Иркутской области с 2015 года ведут специальную работу: ищут семьи, где детей растит один отец. За это время нашли 6202 такие семьи. Специалисты из органов соцзащиты приходят к ним, чтобы рассказать о помощи, на которую можно рассчитывать, и помочь собрать документы.
— Дело в том, что в полных семьях вопросами оформления пособий чаще занимаются женщины. А отцы-одиночки иногда просто не знают, что им положены выплаты и другая поддержка от государства. Поэтому консультации для них особенно важны, — прокомментировал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.
Например, в 2025 году нашли и посетили 318 таких семей, где воспитываются 570 детей. Всем им объяснили, какая помощь им доступна. В итоге 20 семей получили государственные выплаты, 62 семьи — вещи, а 164 семьям назначили другие виды социальной поддержки. Эту работу по выявлению отцов-одиночек и помощи им решено продолжать.
