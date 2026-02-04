В Иркутской области отцам-одиночкам помогают получить поддержку

— Дело в том, что в полных семьях вопросами оформления пособий чаще занимаются женщины. А отцы-одиночки иногда просто не знают, что им положены выплаты и другая поддержка от государства. Поэтому консультации для них особенно важны, — прокомментировал министр социального развития, опеки и попечительства Владимир Родионов.