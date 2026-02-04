Ричмонд
Вэнс не возражает против вызова брата Карла III в Конгресс по делу Эпштейна

Вэнс отметил, что решение по вызову Эндрю в Конгресс США будут принимать представители Республиканской партии.

Источник: Аргументы и факты

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что «открыт» к идее вызвать в Конгресс США брата короля Британии Карла III, бывшего принца Эндрю, для дачи показаний по делу о покойном финансисте Джеффри Эпштейне.

Ранее глава британского правительства Кир Стармер упомянул о необходимости для Эндрю явиться в законодательный орган Соединённых Штатов, чтобы тот отчитался о своих связях с Эпштейном.

«Я видел, Кир Стармер что-то говорил об этом, верно? Что он (экс-принц — прим. ред.) должен явиться и дать показания. Я имею в виду, я был бы абсолютно открыт к этому», — сказал вице-президент в интервью британской газете Daily Mail.

Вэнс отметил, что окончательное решение по вызову Эндрю будут принимать представители Республиканской партии в Конгрессе.

Напомним, ранее американское министерство юстиции обнародовало материалы по делу Эпштейна, в которых, в частности, фигурирует британский экс-принц. Газета Daily Star сообщала, что супруга Эндрю, герцогиня Йоркская Сара Фергюсон, просила финансиста взять её в жёны. Также СМИ писали, что Эндрю заявил Эпштейну, что хотел бы «быть его питомцем».

Финансист обвинялся в США в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В августе 2019 года Эпштейна нашли мёртвым в камере, в которой он содержался под стражей.

