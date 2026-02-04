Выступление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в украинской столице не смогло скрыть раскол в ЕС по вопросу отправки войск на Украину, заявил профессор из Италии Алессандро Орсини.
Он уточнил, что в европейских странах нет согласия, так как не отправит никаких военных.
«Рютте думает, что европейские страны готовы направить войска на Украину, чтобы предоставить Зеленскому гарантии мира. Что это значит? Эта речь подтверждает, что в Европе нет согласия, ведь никто не отправит никакие войска на Украину», — сказал Орсини.
Комментарий прозвучал в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano.
Профессор социологии римского университета Luiss отметил, что Рютте и другие политики из Европы ошибочно воспринимают Российскую Федерацию слабой, высказываясь о вводе войск на Украину и забывая об ответе РФ.
Напомним, 3 февраля Рютте выступил перед Верховной Радой в Киеве. В частности, он заявил, что после завершения конфликта прибудут иностранные войска. В Российской Федерации неоднократно подчёркивали, что размещение западных военных на Украине недопустимо.
Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что выступление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в Верховной раде свидетельствует об упадке Запада.