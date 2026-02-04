Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профессор Орсини: речь Рютте в Киеве не скрыла раскол в ЕС

Выступление генсека НАТО Марка Рютте не смогло скрыть раскол в ЕС по вопросу отправки войск на Украину, заявил профессор из Италии Алессандро Орсини.

Источник: Аргументы и факты

Выступление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в украинской столице не смогло скрыть раскол в ЕС по вопросу отправки войск на Украину, заявил профессор из Италии Алессандро Орсини.

Он уточнил, что в европейских странах нет согласия, так как не отправит никаких военных.

«Рютте думает, что европейские страны готовы направить войска на Украину, чтобы предоставить Зеленскому гарантии мира. Что это значит? Эта речь подтверждает, что в Европе нет согласия, ведь никто не отправит никакие войска на Украину», — сказал Орсини.

Комментарий прозвучал в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano.

Профессор социологии римского университета Luiss отметил, что Рютте и другие политики из Европы ошибочно воспринимают Российскую Федерацию слабой, высказываясь о вводе войск на Украину и забывая об ответе РФ.

Напомним, 3 февраля Рютте выступил перед Верховной Радой в Киеве. В частности, он заявил, что после завершения конфликта прибудут иностранные войска. В Российской Федерации неоднократно подчёркивали, что размещение западных военных на Украине недопустимо.

Ранее украинский парламентарий Артём Дмитрук заявил, что выступление генсека Североатлантического альянса Марка Рютте в Верховной раде свидетельствует об упадке Запада.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше