Вечерние электрички во Владивостоке усилят вагонами из-за снегопада

5 февраля шестивагонные составы продолжат курсировать на загруженных маршрутах.

Источник: PrimaMedia.ru

Вечерние электропоезда во Владивостоке 5 февраля будут курсировать с увеличенным составом. Об этом сообщили в официальном ТГ-канале (18+) АО «Экспресс Приморья».

«Решение принято в связи с прогнозом синоптиков, предупреждающих о снеге и гололедице, и ожидаемым ростом числа пассажиров», — говорится в сообщении.

Как пояснили в АО «Экспресс Приморья», составность электропоездов регулярно корректируется в рабочие дни на основе ежедневного анализа загруженности.

Отмечается, что со 2 по 4 февраля работают усиленные составы из шести вагонов на направлениях «Владивосток — Мыс Чуркин» и «Мыс Чуркин — Надеждинская». 5 февраля их сохранят. Кроме того, с конца января шестивагонные поезда стали ходить круглый год и на находкинском направлении — одном из самых востребованных у пассажиров.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг утром и днём в краевой столице пройдёт снег, на дорогах осложнится обстановка. Также режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации ЧС введён в Приморье с 3 февраля из-за предстоящих снегопадов.