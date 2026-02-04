Вечерние электрички во Владивостоке усилят вагонами из-за снегопада

Вечерние электропоезда во Владивостоке 5 февраля будут курсировать с увеличенным составом. Об этом сообщили в официальном ТГ-канале (18+) АО «Экспресс Приморья».
«Решение принято в связи с прогнозом синоптиков, предупреждающих о снеге и гололедице, и ожидаемым ростом числа пассажиров», — говорится в сообщении.
Как пояснили в АО «Экспресс Приморья», составность электропоездов регулярно корректируется в рабочие дни на основе ежедневного анализа загруженности.
Отмечается, что со 2 по 4 февраля работают усиленные составы из шести вагонов на направлениях «Владивосток — Мыс Чуркин» и «Мыс Чуркин — Надеждинская». 5 февраля их сохранят. Кроме того, с конца января шестивагонные поезда стали ходить круглый год и на находкинском направлении — одном из самых востребованных у пассажиров.
Напомним, по прогнозам синоптиков, в четверг утром и днём в краевой столице пройдёт снег, на дорогах осложнится обстановка. Также режим повышенной готовности для сил предупреждения и ликвидации ЧС введён в Приморье с 3 февраля из-за предстоящих снегопадов.