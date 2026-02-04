Вечерние электрички во Владивостоке усилят вагонами из-за снегопада

Отмечается, что со 2 по 4 февраля работают усиленные составы из шести вагонов на направлениях «Владивосток — Мыс Чуркин» и «Мыс Чуркин — Надеждинская». 5 февраля их сохранят. Кроме того, с конца января шестивагонные поезда стали ходить круглый год и на находкинском направлении — одном из самых востребованных у пассажиров.