Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подготовка к COVID-19: Эпштейн и Гейтс вели переписку о пандемии еще в 2017 году

В документах Эпштейна обсуждалось моделирование пандемии за три года до COVID-19.

Источник: Комсомольская правда

В опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна было обнаружено письмо 2017 года. В нем обсуждается подготовка рекомендаций и технических решений для моделирования пандемии, за три года до вспышки COVID-19.

Письмо было адресовано американскому миллиардеру Биллу Гейтсу и позже переслано Эпштейну. Автор переписки сообщает, что после разговора с Гейтсом совместно с коллегами готовит перечень задач и аналитических материалов, с которыми они планируют работать в рамках сотрудничества.

Одним из направлений работы является «доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов». Согласно файлам, это предложение было включено в список проектов, охватывающих области здравоохранения, защиты медицинских данных и анализа расходов на лечение в США.

Ранее бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино заявил, что у бюро нет неопровержимых доказательств против высокопрофильных личностей, упомянутых в деле Эпштейна. Он отметил, что Министерство юстиции США опубликовало только «необходимую информацию».

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше