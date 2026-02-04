Подготовка к COVID-19: Эпштейн и Гейтс вели переписку о пандемии еще в 2017 году

В опубликованных материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна было обнаружено письмо 2017 года. В нем обсуждается подготовка рекомендаций и технических решений для моделирования пандемии, за три года до вспышки COVID-19.
Письмо было адресовано американскому миллиардеру Биллу Гейтсу и позже переслано Эпштейну. Автор переписки сообщает, что после разговора с Гейтсом совместно с коллегами готовит перечень задач и аналитических материалов, с которыми они планируют работать в рамках сотрудничества.
Одним из направлений работы является «доработка рекомендаций и технических спецификаций для моделирования пандемии штаммов». Согласно файлам, это предложение было включено в список проектов, охватывающих области здравоохранения, защиты медицинских данных и анализа расходов на лечение в США.
Ранее бывший заместитель директора ФБР Дэн Бонджино заявил, что у бюро нет неопровержимых доказательств против высокопрофильных личностей, упомянутых в деле Эпштейна. Он отметил, что Министерство юстиции США опубликовало только «необходимую информацию».