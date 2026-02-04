Ремонт улицы Нефтеветка разгрузит пробки со Второй речки во Владивостоке

В Приморье на прямой линии с губернатором жители вновь подняли острые вопросы дорожного строительства. Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке уже начался ремонт ключевой объездной дороги по улице Нефтеветка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Этот участок от мыса Кунгасного до Моргородка должен стать альтернативой для водителей, уставших от пробок в районе Второй речки. На проект уже выделено 350 миллионов рублей из краевого бюджета. В феврале планируется объявить аукцион на выбор подрядчика, а полностью завершить работы с укладкой асфальта обещают к 1 сентября.
Также губернатор ответил на вопрос о строительстве скоростной трассы Владивосток — Находка. Основное финансирование участка до Большого Камня запланировано на 2028 год, когда и планируется его завершение. А ремонт дороги Рудная Пристань — Терней в Дальнегорском округе продолжат в этом году, если будут выделены средства.