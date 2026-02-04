Ремонт улицы Нефтеветка разгрузит пробки со Второй речки во Владивостоке

Этот участок от мыса Кунгасного до Моргородка должен стать альтернативой для водителей, уставших от пробок в районе Второй речки. На проект уже выделено 350 миллионов рублей из краевого бюджета. В феврале планируется объявить аукцион на выбор подрядчика, а полностью завершить работы с укладкой асфальта обещают к 1 сентября.