Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт улицы Нефтеветка разгрузит пробки со Второй речки во Владивостоке

Участок от мыса Кунгасного до Моргородка должен стать альтернативой для водителей.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье на прямой линии с губернатором жители вновь подняли острые вопросы дорожного строительства. Олег Кожемяко заявил, что во Владивостоке уже начался ремонт ключевой объездной дороги по улице Нефтеветка. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

Этот участок от мыса Кунгасного до Моргородка должен стать альтернативой для водителей, уставших от пробок в районе Второй речки. На проект уже выделено 350 миллионов рублей из краевого бюджета. В феврале планируется объявить аукцион на выбор подрядчика, а полностью завершить работы с укладкой асфальта обещают к 1 сентября.

Также губернатор ответил на вопрос о строительстве скоростной трассы Владивосток — Находка. Основное финансирование участка до Большого Камня запланировано на 2028 год, когда и планируется его завершение. А ремонт дороги Рудная Пристань — Терней в Дальнегорском округе продолжат в этом году, если будут выделены средства.