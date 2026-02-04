В школах Приморья вместо звонков зазвучат песни про защитников Отечества

В коридорах учебных заведений будут звучать как советские, так и современные композиции: «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк» и другие. Музыкальная программа приурочена к важным февральским датам — Дню разгрома фашистов в Сталинградской битве и Дню науки.