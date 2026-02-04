В школах Приморья вместо звонков зазвучат песни про защитников Отечества

В феврале школы Приморского края присоединятся к патриотическому проекту «Мелодии вместо звонков». На время перемен привычные школьные звонки заменят известные песни, посвященные защитникам Родины и Дню российской науки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В коридорах учебных заведений будут звучать как советские, так и современные композиции: «Защитники России», «На побывку едет молодой моряк» и другие. Музыкальная программа приурочена к важным февральским датам — Дню разгрома фашистов в Сталинградской битве и Дню науки.
Проект реализует Центр всестороннего развития детей «Прогресс» при поддержке Министерства просвещения РФ. Он направлен на укрепление исторической памяти и создание особой атмосферы в школах. В январе ученики уже слушали мелодии, посвященные русской зиме, теперь же настал черед патриотических тем.