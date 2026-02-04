Очередной ТЦ бизнес-империи ОПГ «Трифоновские» опечатали во Владивостоке

До октября 2025 года одним из учредителей ООО «Примарендаторг», которое является правообладателем торгового центра, являлся член семьи Ясина.
В процессе эксплуатации здания нарушались требования к эвакуационным путям и выходам, системы противопожарной защиты оказались неисправны. Директору предприятия районный прокурор внёс представление об устранении нарушений, возбуждены административные дела о нарушении правил пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ), а также о самовольном занятии земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ) и несоблюдении норм защиты от чрезвычайных ситуаций (ч. 1 ст. 20.35 КоАП РФ).
Но предприятие проигнорировало предписание прокуратуры. В ходе повторной прокурорской проверки с подключением инспекторов МЧС и представителей администрации Владивостока выяснилось, что многие нарушения так и не были устранены, эксплуатация «Школьной» угрожала безопасности жизни и здоровью сотрудников и посетителей.
Поэтому прокурор обратился в суд с иском о запрете эксплуатации здания торгового центра до тех пор, пока нарушения не будут устранены полностью. Надзорное ведомство контролирует исполнение судебного решения.
Другая часть бизнес-империи Ясина, Спортивный рынок, уже почти прекратила своё существование. Торговые центры «Союз» и «Гранд» демонтируют как незаконные постройки, а «Кристалл» и «Виктория» закрыты до устранения нарушений пожарной безопасности. Постепенно демонтируют торговые ряды, где торговали всяким ширпотребом, продовольственными и хозяйственными товарами. Ещё действует часть рынка между трамвайной остановкой «Стадион» и улицей Фадеева, но суд уже расторг договор аренды на занимаемый торговыми рядами земельный участок, все ждут рассмотрения жалобы в кассации без особой надежды — часть продавцов уже перебрались на муниципальный рынок в районе улицы Луговой.
Территория Спортивного рынка была получена «Трифоновскими» незаконно при участии Натальи Соколовой, руководившей в ту пору департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края. (Чиновнице уже предъявлены обвинения в превышении полномочий и коррупции). На рынке реализовывались серые схемы с фиктивной субарендой для уклонения от налогов.
Под контролем Ясина и компании находились и торговые центры в других районах Владивостока. В их числе — «Авангард» на улице Светланской, он сейчас тоже закрыт по решению суда до устранения нарушений пожарной безопасности. А ТЦ «Фрегат» прокуратуре закрыть не удалось, суд соответствующие иски отклонил.
Незаконные постройки прокуратура обнаружила и на территории имения Ясиных в пригороде Владивостока. К территории земельного участка с коттеджем, где проживал сам Александр Ясин, присоединили более 2171 кв. м муниципальной земли и построили там бассейн, баню и спортивную площадку. Прокурор Советского района Владивостока предъявил в суд иск о возврате земельного участка в собственность муниципалитета и демонтаже незаконно возведённых объектов. Иск был удовлетворён, но в апелляционной инстанции решение отменили, обосновав это тем, что права жителей города такой «прихватизацией» не нарушены. Но Приморский краевой суд встал на сторону прокурора, и часть имения Ясиных вернули городу.
Прокуратура также добилась отмены очередного решения Приморского краевого суда о возвращении прокурору дела «Трифоновской» банды, с точки зрения государственного обвинителя, необоснованном. (Речь об уголовном деле о бандитизме, убийствах и незаконном обороте оружия, рассматриваемом в суде с 2024 года; в отношении Ясина с соучастниками ведётся также дело об экономических преступлениях).
На данный момент приговора дождался только «штатный киллер» группировки «Трифоновских» Игорь Ковальчук, которого за серию заказных убийств как по заданию лидера ОПГ, так и по найму сторонними криминальными деятелями приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 1 миллион рублей и году ограничения свободы.
«Последовательная и наступательная работа по противодействию влияния структур, ассоциируемых с криминальным прошлым, и недопущению пренебрежения законом в угоду прибыли будет продолжена», — резюмирует прокуратура.
Отметим, что разгон Спортивного рынка вызывает неоднозначную реакцию у горожан. Рынок пользовался популярностью у потребителей как место с дешёвыми продуктами и вещами. Вместо рынка доступных цен на освобождаемом участке планируется жилой квартал по проекту КРТ (комплексное развитие территории), таким использованием земли горожане недовольны, памятуя о том, что до рынка здесь находились спортивные объекты, которые Владивостоку нужны сильнее, чем очередные многоэтажки. С народным мнением согласилась даже прокуратура, и после её вмешательства городская администрация отозвала проект КРТ, но от планов освоения территории не отказалась. Проект дорабатывается с учётом прокурорских замечаний.