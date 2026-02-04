Очередной ТЦ бизнес-империи ОПГ «Трифоновские» опечатали во Владивостоке

Незаконные постройки прокуратура обнаружила и на территории имения Ясиных в пригороде Владивостока. К территории земельного участка с коттеджем, где проживал сам Александр Ясин, присоединили более 2171 кв. м муниципальной земли и построили там бассейн, баню и спортивную площадку. Прокурор Советского района Владивостока предъявил в суд иск о возврате земельного участка в собственность муниципалитета и демонтаже незаконно возведённых объектов. Иск был удовлетворён, но в апелляционной инстанции решение отменили, обосновав это тем, что права жителей города такой «прихватизацией» не нарушены. Но Приморский краевой суд встал на сторону прокурора, и часть имения Ясиных вернули городу.