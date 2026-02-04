Ричмонд
Слуцкий требует снизить стоимость ОСАГО для новосибирцев

Слуцкий назвал текущий подход абсурдным, вместо борьбы с отдельными нарушителями страдают все автомобилисты региона.

Источник: Аргументы и факты

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с просьбой уменьшить территориальный коэффициент ОСАГО для Новосибирска и области и ввести систему, при которой цена полиса учитывала бы индивидуальную историю водителя. Об этом сообщает ТАСС.

Слуцкий назвал текущий подход абсурдным, вместо борьбы с отдельными нарушителями страдают все автомобилисты региона. По его мнению, следует учитывать личную историю ДТП и правонарушений каждого водителя, а не «окрашивать» весь регион в красный.

По словам Слуцкого, в Новосибирске и области цены на ОСАГО за последние месяцы выросли многократно. После изменения методики Банка России регион фактически был признан «городом мошенников», а территориальный коэффициент увеличился вдвое. Сейчас полис для автомобиля стоимостью около 400 тысяч рублей может обходиться почти в 90 тысяч.

