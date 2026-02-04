Слуцкий требует снизить стоимость ОСАГО для новосибирцев

По словам Слуцкого, в Новосибирске и области цены на ОСАГО за последние месяцы выросли многократно. После изменения методики Банка России регион фактически был признан «городом мошенников», а территориальный коэффициент увеличился вдвое. Сейчас полис для автомобиля стоимостью около 400 тысяч рублей может обходиться почти в 90 тысяч.