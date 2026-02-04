Четыре рейса задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево 4 февраля

Четыре рейса 4 февраля задерживаются на прилет в новосибирский аэропорт Толмачево. По данным онлайн-табло воздушной гавани, с опозданием прилетят самолеты из Благовещенска, Талакана, Владивостока и Мирного.
Так, задержка рейса Благовещенск — Новосибирск составляет 20 минут, его прилет сейчас ожидается в 10:40. Самолет из Талакана прилетит в 10:41, задержка составляет 21 минуту. А рейс из Владивостока задерживается на 2 часа 9 минут, его прилет ожидается в 13:09.
Рейс Мирный — Новосибирск находится не в статусе «задерживается», а в статусе «ожидается». Тем не менее время по расписанию и расчетное время прилета у него сильно расходятся. Его посадка в расписании назначена на 11:45, но сейчас прилет ожидается в 18:00.