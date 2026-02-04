Четыре рейса задерживаются на прилет в аэропорт Толмачево 4 февраля

Рейс Мирный — Новосибирск находится не в статусе «задерживается», а в статусе «ожидается». Тем не менее время по расписанию и расчетное время прилета у него сильно расходятся. Его посадка в расписании назначена на 11:45, но сейчас прилет ожидается в 18:00.