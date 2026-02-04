Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главу отдела строительства отправили в колонию в Павлодарской области

В Павлодарской области вынесли приговор бывшему руководителю отдела строительства Аксу. В отношении его предшественника тоже ведется дело, передает Kazinform.

Источник: Nur.kz

Бывший чиновник, будучи руководителем отдела, приобрел недостроенные квартиры для социально уязвимых слоев населения. За это он проведет два года в колонии. Прокуратура ведет еще одно расследование — против предшественника осужденного и подрядчика. Причиной стала выплата 451 миллиона за невыполненные объемы при строительстве многоквартирного жилого дома.

По всем фактам хищений и злоупотребления полномочиями при расходовании бюджетных средств инициированы досудебные расследования. В сфере цифровизации выявили хищение 150 миллионов тенге, в том числе при обеспечении сельской местности интернетом. Подозреваемые находятся под стражей. Управление досудебного расследования прокуратуры области ведет следствие.