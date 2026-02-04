Экс-главу отдела строительства отправили в колонию в Павлодарской области

Бывший чиновник, будучи руководителем отдела, приобрел недостроенные квартиры для социально уязвимых слоев населения. За это он проведет два года в колонии. Прокуратура ведет еще одно расследование — против предшественника осужденного и подрядчика. Причиной стала выплата 451 миллиона за невыполненные объемы при строительстве многоквартирного жилого дома.