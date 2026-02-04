Онколог назвал самый распространенный вид рака у детей: какой процент заболеваемости малышей

Ранее KP.RU писал, что в 2025 году смертность среди пациентов от рака в первый год после постановки диагноза сократилась почти на 25%. Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин отметил, что достигнутые показатели свидетельствуют о значительном прогрессе всей российской медицины.