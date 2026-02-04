Онколог назвал самый распространенный вид рака у детей: какой процент заболеваемости малышей

Острый лейкоз является самым распространенным видом рака среди детей как в России, так и в мире. Об этом сообщил президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.
«И в мире, и в России самый распространенный вид рака — это острый лейкоз. Это группа заболеваний, кроветворная иммунная система, которая составляет примерно 50% всех видов онкологических заболеваний у детей», — сказал онколог в интервью РИА Новости.
Румянцев уточнил, что на втором месте по распространенности среди детей находятся опухоли центральной нервной системы, которые составляют примерно 25% всех случаев. Он подчеркнул, что дети с такими заболеваниями часто имеют различные пороки развития.
Ранее KP.RU писал, что в 2025 году смертность среди пациентов от рака в первый год после постановки диагноза сократилась почти на 25%. Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин отметил, что достигнутые показатели свидетельствуют о значительном прогрессе всей российской медицины.