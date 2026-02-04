Хозяева погибших в Караганде собак породы тазы готовят жалобу в прокуратуру

По данным телеканала «Astana TV», собаки породы тазы незаконно застрелены в Караганде. В поселке Актас уже погибли три породистых пса, еще столько же пропали. Хозяева возмущены, потому что нападения на животных происходят днем с проникновением на частную территорию.
Со слов заводчиков собак, в их питомцев стреляли дротиками, а наказание за отстрел тазы до сих пор никто не понес. Полиция провела проверку и установила обстоятельства трагедии, но уголовное дело возбуждать не стала.
«Заявление было принято, проведена проверка. Установлено, что отстрел производил сотрудник ветстанции. Заявителю рекомендовано обратиться в суд, поскольку в данном случае речь идет о гражданско-правовых отношениях», — прокомментировали в ДП Карагандинской области.
Личность стрелявшего человека в полиции не озвучивают. Тем временем в Карагандинской ветстанции журналистам «Astana TV» рассказали, что никто из их сотрудников на отлов или отстрел не выезжал. Более того, такие заявки они не принимают.
Теперь владельцы собак намерены разобраться в случившемся и уже готовят жалобу в прокуратуру.
На днях кадры со снежным барсом обернулись громким скандалом для известного казахстанского фотографа.