Хозяева погибших в Караганде собак породы тазы готовят жалобу в прокуратуру

В Караганде мужчины намерены разобраться в гибели своих собак породы тазы и уже готовят жалобу в прокуратуру, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По данным телеканала «Astana TV», собаки породы тазы незаконно застрелены в Караганде. В поселке Актас уже погибли три породистых пса, еще столько же пропали. Хозяева возмущены, потому что нападения на животных происходят днем с проникновением на частную территорию.

Со слов заводчиков собак, в их питомцев стреляли дротиками, а наказание за отстрел тазы до сих пор никто не понес. Полиция провела проверку и установила обстоятельства трагедии, но уголовное дело возбуждать не стала.

«Заявление было принято, проведена проверка. Установлено, что отстрел производил сотрудник ветстанции. Заявителю рекомендовано обратиться в суд, поскольку в данном случае речь идет о гражданско-правовых отношениях», — прокомментировали в ДП Карагандинской области.

Личность стрелявшего человека в полиции не озвучивают. Тем временем в Карагандинской ветстанции журналистам «Astana TV» рассказали, что никто из их сотрудников на отлов или отстрел не выезжал. Более того, такие заявки они не принимают.

Теперь владельцы собак намерены разобраться в случившемся и уже готовят жалобу в прокуратуру.

