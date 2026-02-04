Средний чек салонов красоты вырос на 13% в Новосибирске

По итогам 2025 года средняя сумма чека в салонах красоты увеличилась до 2299 рублей, при этом количество покупок снизилось на 6% по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные годовой статистики ИТ-компании «Эвотор», предоставленные Сиб.фм.
Также меняется и поведение потребителей в бьюти-индустрии. Хотя визиты в офлайн-магазины косметики и парфюмерии стали реже (-7% по количеству покупок), средние расходы в них увеличились на 15% за счёт роста среднего чека на 24% (он составил 1870 рублей).
Расходы на медицинские услуги, несмотря на отсутствие значительного роста, выросли на 4% и составляют 5985 рублей.
Небольшие, но положительные изменения наблюдаются и в сфере спортивных услуг. Количество чеков в этой области увеличилось на 1%, но и средний чек подорожал до 2025 рублей.
Интересен также рост продаж в магазинах спортивного питания: количество покупок увеличилось на 13%, средняя выручка — на 23%, а средний чек — на 9% (он составил 601 рубль).
Для анализа использовались фискальные данные с касс «Эвотор», установленных в несетевой розничной торговле и общепите преимущественно малого и среднего бизнеса в Новосибирской области за 2025 и 2024 годы.
