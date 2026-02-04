Средний чек салонов красоты вырос на 13% в Новосибирске

Также меняется и поведение потребителей в бьюти-индустрии. Хотя визиты в офлайн-магазины косметики и парфюмерии стали реже (-7% по количеству покупок), средние расходы в них увеличились на 15% за счёт роста среднего чека на 24% (он составил 1870 рублей).