«Нравятся пощёчины»: стало известно, что Эпштейн думал о Макроне

Джеффри Эпштейн считал, что Эммануэлю Макрону нравятся удары по лицу, следует из файлов по делу обвинённого в секс-торговле американского финансиста.

Источник: Аргументы и факты

Джеффри Эпштейн считал, что французскому лидеру Эммануэлю Макрону могут нравиться пощёчины, следует из файлов по делу обвинённого в секс-торговле американского финансиста.

Речь идёт о переписке Эпштейне, где он оценил Макрона и не исключил, что президенту Франции могут нравиться удары по лицу.

«Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния? Мои немцы сказали, что это было пощёчиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось», — писал Эпштейн.

Его собеседник остаётся неизвестным, при этом он ответил, что «он» (вероятно, Макрон) «поставил всё — и проиграл».

«Макрон — вниз? Борис — вверх. Меркель — вниз. А ты — резко вверх», — сказано ещё в одном электронном письме Эпштейна.

Письма были написаны в мае 2019 года, когда средства массовой информации сообщали об охлаждении отношений Берлина и Парижа на фоне того, что кабмин бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель проигнорировал идеи реформ Макрона.

Напомним, Эпштейн скончался в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по новому делу за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. Минюст Соединённых Штатов опубликовал архив финансиста, речь идёт о фотографиях, сообщениях и контактах.

В январе этого года Макрон появился на выступлении с воспалённым правым глазом, а затем начал носить тёмные очки. Хирург, заслуженный врач РФ Андрей Коржиков заявил, что покраснение глаза у президента Франции могло быть вызвано резким скачком давления или внешним воздействием, например, ударом.

Пользователи соцсетей уличили в произошедшем жену президента Франции Брижит Макрон, которая уже была замечена в избиении супруга. Так, весной 2025 года Макрон получил пощёчину от Брижит по прибытии с визитом во Вьетнам. Кадры из самолёта облетели весь мир.

