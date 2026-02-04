«Воробьев удобно считать в феврале»: как пройдет всероссийская перепись птиц

Всероссийская перепись воробьев пройдет в России с 7 по 15 февраля. Об этом сообщила член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая.
«В феврале воробьев удобно считать на кустах, где как раз в этот период они громко чирикают и еще пока не приступили к размножению. Ближайшая акция — с 7 по 15 февраля 2026 года», — сказала эксперт в интервью РИА Новости.
Мостовая уточнила, что во многих странах численность домового воробья значительно снизилась. Однако специалисты пока не могут точно оценить сокращение его численности в России. Для этого требуется долгосрочный мониторинг в течение 10−15 лет.
Ранее KP.RU писал, что в августе в России прошла ежегодная всероссийская перепись воробьев. Участники фотографировали или снимали на видео стаи воробьев, а затем загружали материалы на сайт переписи, помогая ученым в их исследованиях.