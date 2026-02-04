Косметолог Долматова назвала «золотой стандарт» для кожи в городе зимой

«Зимой кожа в городе сталкивается с повышенной нагрузкой. Холод и ветер замедляют процессы обновления поверхностных клеток эпидермиса, из-за чего в это время кожа получает меньше кислорода и питательных веществ. Уже при температуре ниже +5 °C она начинает реагировать на холод снижением собственной активности. Зная эту физиологическую особенность кожи, зимой важно не только правильно выбрать уход, но и грамотно его наносить», — отметила эксперт.
Специалист советует распределять крем для лица похлопывающими движениями пальцев, чтобы дополнительно стимулировать замедленную циркуляцию крови.
Ситуацию усугубляет сухой воздух в отапливаемых помещениях, который буквально вытягивает влагу из кожи и нарушает её естественный баланс. В результате кожа быстрее становится сухой, чувствительной и теряет защитные функции.
Отдельную нагрузку создаёт городской воздух. Загрязнения оседают на поверхности кожи и мешают ей выполнять барьерную роль. В совокупности холод, ветер, сухость и смог ослабляют кожный барьер, поэтому в зимний период коже нужен более бережный и продуманный уход. Косметолог подчёркивает, что защита должна учитывать сезонные особенности кожи и работать сразу в нескольких направлениях.
В первую очередь, по словам Долматовой, зимой стоит отказаться от очищающих средств со спиртом. Такие продукты разрушают гидролипидную плёнку и усиливают дефицит влаги. Для очищения лучше выбирать формулы для чувствительной кожи или универсальные средства с мягкими компонентами, которые помогают очищать лицо без ощущения стянутости и дискомфорта.
После очищения коже необходимо восполнить влагу и удержать её внутри. Здесь важную роль играют не только вода, но и специальные увлажняющие липиды, которые помогают «склеивать» роговые чешуйки и снижать испарение влаги. Зимой косметолог советует использовать кремы с более насыщенной текстурой, которые работают и на увлажнение, и на питание кожи в течение дня, защищая её как на улице, так и в помещении.
Особое внимание эксперт уделяет церамидам, которые сегодня считают золотым стандартом в восстановлении повреждённой кожи. Эти компоненты укрепляют кожный барьер и снижают потерю влаги, поэтому их активно используют в зимних кремах и бальзамах для губ, которые особенно страдают от холода и ветра. После нанесения питательного крема важно дополнительно защитить кожу от ультрафиолета, поскольку фотостарение остаётся актуальным даже зимой.
В завершение специалист подчёркивает, что грамотный зимний уход помогает коже сохранить устойчивость к агрессивной городской среде и избежать преждевременных проблем, которые часто воспринимают как возрастные изменения.
Ранее сообщалось, что в России резко вырос интерес к косметологическим процедурам, связанным с омоложением интимной зоны у мужчин. Спрос на такие услуги увеличился настолько, что запись к специалистам расписана минимум на месяц вперёд. Чаще всего за процедурами обращаются мужчины старше 30 лет, которые выбирают инъекции гиалуроновой кислоты. Стоимость одного сеанса варьируется от 24 до 50 тысяч рублей, а эффект сохраняется до полутора лет. Косметологи отмечали, что кожа в этой зоне начинает стареть уже после 25 лет, а процедуры воспринимаются как способ вернуть уверенность и чувствительность, несмотря на возможные ограничения и риски.
Больше мнений и авторских оценок — читайте в разделе «Комментарии» на Life.ru.