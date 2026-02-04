Косметолог Долматова назвала «золотой стандарт» для кожи в городе зимой

Ранее сообщалось, что в России резко вырос интерес к косметологическим процедурам, связанным с омоложением интимной зоны у мужчин. Спрос на такие услуги увеличился настолько, что запись к специалистам расписана минимум на месяц вперёд. Чаще всего за процедурами обращаются мужчины старше 30 лет, которые выбирают инъекции гиалуроновой кислоты. Стоимость одного сеанса варьируется от 24 до 50 тысяч рублей, а эффект сохраняется до полутора лет. Косметологи отмечали, что кожа в этой зоне начинает стареть уже после 25 лет, а процедуры воспринимаются как способ вернуть уверенность и чувствительность, несмотря на возможные ограничения и риски.