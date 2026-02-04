Возвращение тандема: что известно о новом проректоре ОмГУ

В трудовой биографии нового проректора — работа в сфере материально-технического обеспечения и закупок в том числе в Арбитражном суде Омской области, а также КУОО «Омскоблстройзаказчик». В 2019 году стартовало сотрудничество Наталии Щербины с региональными вузами: сначала в должности руководителя отдела контрактной службы ОмГПУ, а впоследствии как куратора вопросов капремонта и материального обеспечения объектов СибАДИ.