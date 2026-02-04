Ричмонд
Возвращение тандема: что известно о новом проректоре ОмГУ

В ОмГУ назначили проректора, работавшего под началом руководителя вуза в Минобразования.

Источник: Reuters

Во вторник, 3 февраля 2026 года, объявлено о назначении проректора ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по капитальному строительству и развитию инфраструктуры. Пост заняла Наталия Щербина.

«В сферу ответственности Наталии Щербины в университете войдут стратегическое развитие материально-технической базы, проведение капитальных ремонтов, а также обеспечение комплексной безопасности вуза», — поясняется в официальной публикации.

В трудовой биографии нового проректора — работа в сфере материально-технического обеспечения и закупок в том числе в Арбитражном суде Омской области, а также КУОО «Омскоблстройзаказчик». В 2019 году стартовало сотрудничество Наталии Щербины с региональными вузами: сначала в должности руководителя отдела контрактной службы ОмГПУ, а впоследствии как куратора вопросов капремонта и материального обеспечения объектов СибАДИ.

Примечательно, что Наталия Щербина уже трудилась под началом нынешнего и. о. ректора ОмГУ Ивана Кротта в пору его пребывания в должности министра образования региона. С марта 2024 года она являлась заместителем главы ведомства, зоной ответственности для нее также установили вопросы ремонта образовательных учреждений и вопросы профильных госзакупок.

Напомним, с приходом Ивана Кротта в руководство ОмГУ во многом обновился «штат» проректоров. В том числе должность проректора по молодежной политике и воспитательной работе получила Ольга Мицевич, ранее возглавлявшая департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта омской мэрии.