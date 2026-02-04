Кому придётся вернуть государству часть выплаченной пенсии

Об этом всех представителей старшего поколения в комментарии агентству «Прайм» предупредила юрист Оксана Красовская, передает ИА DEITA.RU.
Как объяснила эксперт, закон обязывает пенсионеров информировать соответствующие органы о любых обстоятельствах, которые могут повлиять на размер их пенсии или фиксированной выплаты.
Например, если изменяется место проживания или возникает ситуация, которая может снизить выплаты, пенсионер должен сделать это не позднее следующего рабочего дня после наступления события.
Особое внимание уделяется ситуации, когда у пенсионеров есть дети на иждивении. Им предоставляются дополнительные выплаты до тех пор, пока дети не достигнут совершеннолетия или пока продолжается их обучение на очной форме, но не дольше 23 лет.
Если пенсионер устраивается на работу, отчисляется из учебного заведения или переходит на заочную форму обучения, соответствующие выплаты прекращаются. В такой ситуации пенсионер обязан сразу же проинформировать об этом Соцфонд.
В противном случае, ведомство может обнаружить эти изменения позднее, например, по средствам проверки, и потребовать возврата переплаченных средств, что может происходить, в том числе, и через суд.
Пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях, предусмотрено увеличение фиксированной выплаты за счет районного коэффициента, что считается важной региональной надбавкой.
Однако при выезде из таких мест доплата за районный коэффициент прекращается автоматически. Несмотря на это, у пенсионеров, получающих выплаты за выработанный стаж в северных регионах, сохраняется другая надбавка, даже если они уехали из этих районов.
Важно помнить, что пенсионеры могут выбрать только один из вариантов северных доплат — обычно предпочитают районный коэффициент, так как он выше. После переезда эта доплата снимается, и вместо нее предоставляется надбавка за стаж, что уменьшает сумму выплат. В случае неуведомления СФР о переезде, пенсионер может оказаться обязанным вернуть разницу.
Кроме этого, при назначении других региональных льгот или доплат также существует требование своевременного извещения соцзащиты об изменениях в обстоятельствах. Несвоевременное информирование может привести к тому, что переплаты придется вернуть в полном объеме.