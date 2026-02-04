Кому придётся вернуть государству часть выплаченной пенсии

Важно помнить, что пенсионеры могут выбрать только один из вариантов северных доплат — обычно предпочитают районный коэффициент, так как он выше. После переезда эта доплата снимается, и вместо нее предоставляется надбавка за стаж, что уменьшает сумму выплат. В случае неуведомления СФР о переезде, пенсионер может оказаться обязанным вернуть разницу.