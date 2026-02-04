В ОП предложили отправлять школьников в специальные учреждения за буллинг

Ранее в Красноярском крае 14-летняя ученица совершила нападение на свою сверстницу прямо в учебном заведении. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Изначально высказывались предположения, что причиной этого поступка мог стать конфликт с преподавательницей химии и биологии. Позднее стало известно, что школьница хотела «разобраться со своими обидчиками». Нападавшая из благополучной семьи, хорошо училась и на учёте не состояла. Пока она не может детально объяснить свои действия.