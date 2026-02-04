В ОП предложили отправлять школьников в специальные учреждения за буллинг

«Что касается буллинга, то здесь ситуация сложная. Мне кажется, что обязательно надо самых сложных переводить в специальные учреждения», — отметил Гаспарян.
Он также заявил о необходимости параллельной работы по другим направлениям, включая развитие социальной рекламы, повышение ответственности педагогов и формирование среди учащихся жёсткого понимания недопустимости травли.
Ранее в Красноярском крае 14-летняя ученица совершила нападение на свою сверстницу прямо в учебном заведении. Пострадавшая была экстренно госпитализирована. Изначально высказывались предположения, что причиной этого поступка мог стать конфликт с преподавательницей химии и биологии. Позднее стало известно, что школьница хотела «разобраться со своими обидчиками». Нападавшая из благополучной семьи, хорошо училась и на учёте не состояла. Пока она не может детально объяснить свои действия.
