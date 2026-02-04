В онкоцентрах Москвы запланировано 5 тыс. операций с роботами-ассистентами

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 5 тыс. операций с роботами-ассистентами планируется выполнить в столичных онкоцентрах в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
«Уже обычной практикой в московских онкоцентрах стала робот-ассистированная хирургия. Если в 2020 году мы выполнили 1 тыс. таких операций, то в 2025-м — уже 4,2 тыс., а на 2026 год запланировано почти 5 тыс.», — сказала Ракова.
Она отметила, что это стало возможным благодаря масштабному оснащению клиник: сегодня в онкослужбе Москвы работают уже 15 роботических систем. Робот-хирург не заменяет врача, а становится его сверхточным инструментом, многократно усиливая мастерство.
В столице работает пять многопрофильных онкологических центров — на базе больниц имени Боткина, Логинова, Юдина, больницы № 62 и «Коммунарки». За счет объединения амбулаторного и стационарного звеньев человек проходит все этапы лечения намного быстрее и в структуре одной медорганизации. Создан Московский канцер-регистр, интегрированный в ЕМИАС, который позволил объединить максимальный объем информации всего пути пациента от момента подозрения на заболевание до диспансерного наблюдения. В рамках единой информационной системы стало возможным контролировать сроки обследования, начала лечения, врачам и пациентам доступны все результаты приемов, оперативно проводится консилиум с участием профильных специалистов, где определяется тактика лечения.
Полный текст интервью будет опубликован 4 февраля в 10:02.