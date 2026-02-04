В онкоцентрах Москвы запланировано 5 тыс. операций с роботами-ассистентами

В столице работает пять многопрофильных онкологических центров — на базе больниц имени Боткина, Логинова, Юдина, больницы № 62 и «Коммунарки». За счет объединения амбулаторного и стационарного звеньев человек проходит все этапы лечения намного быстрее и в структуре одной медорганизации. Создан Московский канцер-регистр, интегрированный в ЕМИАС, который позволил объединить максимальный объем информации всего пути пациента от момента подозрения на заболевание до диспансерного наблюдения. В рамках единой информационной системы стало возможным контролировать сроки обследования, начала лечения, врачам и пациентам доступны все результаты приемов, оперативно проводится консилиум с участием профильных специалистов, где определяется тактика лечения.