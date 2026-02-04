Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В онкоцентрах Москвы запланировано 5 тыс. операций с роботами-ассистентами

Заммэра столицы Анастасия Ракова отметила, что это стало возможным благодаря масштабному оснащению клиник.

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Около 5 тыс. операций с роботами-ассистентами планируется выполнить в столичных онкоцентрах в этом году. Об этом в интервью ТАСС сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

«Уже обычной практикой в московских онкоцентрах стала робот-ассистированная хирургия. Если в 2020 году мы выполнили 1 тыс. таких операций, то в 2025-м — уже 4,2 тыс., а на 2026 год запланировано почти 5 тыс.», — сказала Ракова.

Она отметила, что это стало возможным благодаря масштабному оснащению клиник: сегодня в онкослужбе Москвы работают уже 15 роботических систем. Робот-хирург не заменяет врача, а становится его сверхточным инструментом, многократно усиливая мастерство.

В столице работает пять многопрофильных онкологических центров — на базе больниц имени Боткина, Логинова, Юдина, больницы № 62 и «Коммунарки». За счет объединения амбулаторного и стационарного звеньев человек проходит все этапы лечения намного быстрее и в структуре одной медорганизации. Создан Московский канцер-регистр, интегрированный в ЕМИАС, который позволил объединить максимальный объем информации всего пути пациента от момента подозрения на заболевание до диспансерного наблюдения. В рамках единой информационной системы стало возможным контролировать сроки обследования, начала лечения, врачам и пациентам доступны все результаты приемов, оперативно проводится консилиум с участием профильных специалистов, где определяется тактика лечения.

Полный текст интервью будет опубликован 4 февраля в 10:02.

Узнать больше по теме
Анастасия Ракова: биография и политическая карьера заместителя мэра Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития России Анастасия Ракова — известная политическая фигура в столице. Она начала карьеру в 1998 году в аппарате Думы ХМАО: тогда же она познакомилась с Сергеем Собяниным, после чего ее карьера пошла в гору. Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше