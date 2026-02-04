Reuters: США направили воинский контингент в Нигерию

Американская сторона направила на территорию Нигерии воинский контингент, заявил глава Африканского командования ВС Соединённых Штатов генерал Дагвин Андерсон.
Он уточнил, что речь идёт о небольшом числе военнослужащих. Слова генерала, которые прозвучали в ходе брифинга в США, приводит Reuters.
В материале, который перевёл aif.ru, подчёркивается, что высказывание Андерсона стало первым признанием присутствия сил США на земле с момента авиаудара Вашингтона в рождественские праздники.
Андерсон рассказал, что американские военные были направлены в Нигерию после того, как обе страны согласились. Он отметил, что следует «делать больше для борьбы с террористической угрозой в Западной Африке».
«Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая небольшую американскую команду, которая привносит уникальные возможности из США», — заявил генерал.
При этом он не предоставил дополнительных подробностей о масштабах и масштабах миссии США в Нигерии.
Министр обороны Нигеры Кристофер Муса также подтвердил, что американцы находятся в республике.
Напомним, осенью президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что нигирийские власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в Нигерию. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».
В МИД Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о серии ударов по западноафриканской стране в Рождество, эти удары были нацеленные на боевиков ИГИЛ* на севере страны.
* Запрещённая в РФ террористическая организация.