Reuters: США направили воинский контингент в Нигерию

США направили на территорию Нигерии воинский контингент, заявил глава Африканского командования ВС Соединённых Штатов генерал Дагвин Андерсон.

Источник: Аргументы и факты

Американская сторона направила на территорию Нигерии воинский контингент, заявил глава Африканского командования ВС Соединённых Штатов генерал Дагвин Андерсон.

Он уточнил, что речь идёт о небольшом числе военнослужащих. Слова генерала, которые прозвучали в ходе брифинга в США, приводит Reuters.

В материале, который перевёл aif.ru, подчёркивается, что высказывание Андерсона стало первым признанием присутствия сил США на земле с момента авиаудара Вашингтона в рождественские праздники.

Андерсон рассказал, что американские военные были направлены в Нигерию после того, как обе страны согласились. Он отметил, что следует «делать больше для борьбы с террористической угрозой в Западной Африке».

«Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая небольшую американскую команду, которая привносит уникальные возможности из США», — заявил генерал.

При этом он не предоставил дополнительных подробностей о масштабах и масштабах миссии США в Нигерии.

Министр обороны Нигеры Кристофер Муса также подтвердил, что американцы находятся в республике.

Напомним, осенью президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что нигирийские власти якобы «позволяют убивать христиан», а также не исключил, что ВС США «войдут» в Нигерию. Трамп поручил Пентагону «подготовить возможные действия».

В МИД Нигерии отвергли обвинения со стороны Трампа, а также выразили приверженность борьбе с террористами.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о серии ударов по западноафриканской стране в Рождество, эти удары были нацеленные на боевиков ИГИЛ* на севере страны.

* Запрещённая в РФ террористическая организация.

