Омича будут судить за ложное сообщение о заминировании аэропорта

Жителя Омской области будут судить по уголовной статье о заведомо ложном сообщении о террористическом акте. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Как сообщили в ведомстве, в ноябре прошлого года омич напился и из хулиганских побуждений позвонил на телефон экстренной службы «112». Оператору он сказал, что Омский аэропорт якобы заминирован и там готовится взрыв.
Телефонного хулигана вычислили службы правопорядка. Омская транрспортная прокуратура утвердила в отношении телефонного хулигана обвинительное заключение. Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы на срок до пяти лет. Дело будут рассматривать в Советском районном суде.