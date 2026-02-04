Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России может появиться новый вид больничного: в чем суть

Нилов: законопроект об адаптивном больничном намерены внести на рассмотрение.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время в Госдуму будет представлен законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшим работникам выполнять свои обязанности удаленно. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.

«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — сказал депутат в интервью ТАСС.

Нилов отметил, что суть инициативы заключается в дифференцированном подходе к выдаче листков временной нетрудоспособности. Работникам, которые могут продолжать выполнять свои функции, если болезнь не мешает трудовой деятельности, предложат выдавать адаптивный больничный.

Ранее KP.RU писал, что в России работник должен иметь возможность отказаться от электронного больничного, если он способен работать удаленно. Нилов напомнил, что ранее работник сам решал, показывать ли больничный лист своему работодателю.