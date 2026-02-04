В России может появиться новый вид больничного: в чем суть

В ближайшее время в Госдуму будет представлен законопроект об адаптивном больничном, который позволит заболевшим работникам выполнять свои обязанности удаленно. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.
«Есть несколько предложений, в том числе про адаптивный больничный. В ближайшее время инициативу планируется внести на рассмотрение Госдумы», — сказал депутат в интервью ТАСС.
Нилов отметил, что суть инициативы заключается в дифференцированном подходе к выдаче листков временной нетрудоспособности. Работникам, которые могут продолжать выполнять свои функции, если болезнь не мешает трудовой деятельности, предложат выдавать адаптивный больничный.
Ранее KP.RU писал, что в России работник должен иметь возможность отказаться от электронного больничного, если он способен работать удаленно. Нилов напомнил, что ранее работник сам решал, показывать ли больничный лист своему работодателю.