Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В феврале новосибирцы начали досрочно получать выплаты СФР

Это связано с выпадением дат перечисления на выходные дни.

Источник: НДН.ИНФО

Социальный фонд России по Новосибирской области объявил новые сроки выплаты пенсий и пособий на февраль 2026 года.

В связи с тем, что 8 и 21 февраля будут выходными, выплаты в банки за эти дни будут произведены заранее.

Специалисты СФР по региону поясняют: что «детские» пособия выплачиваются за предыдущий месяц. Таким образом, в начале февраля семьи из Новосибирска получат выплаты за январь. Пенсии же поступают за текущий месяц.

3 февраля выплаты перечислены получателям единого пособия на детей до 17 лет; беременным женщинам; неработающим родителям, ухаживающим за ребёнком до 1,5 лет; ежемесячные выплаты на детей военнослужащим.

5 февраля будет произведено перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 6 февраля выплаты получат работающие родители в качестве пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

11 февраля ожидается поступление пенсий через банки, а 20 февраля — пенсии второго потока. Зачисление средств на счета происходит в течение всего рабочего дня. По всем вопросам, связанным с выплатами, следует обращаться в банк, услугами которого вы пользуетесь.

Те, кто получает выплаты через почтовые отделения, будут получать их в соответствии с графиком, установленным Почтой России.

Татьяна Картавых