В феврале новосибирцы начали досрочно получать выплаты СФР

11 февраля ожидается поступление пенсий через банки, а 20 февраля — пенсии второго потока. Зачисление средств на счета происходит в течение всего рабочего дня. По всем вопросам, связанным с выплатами, следует обращаться в банк, услугами которого вы пользуетесь.