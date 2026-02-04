В феврале новосибирцы начали досрочно получать выплаты СФР

Социальный фонд России по Новосибирской области объявил новые сроки выплаты пенсий и пособий на февраль 2026 года.
В связи с тем, что 8 и 21 февраля будут выходными, выплаты в банки за эти дни будут произведены заранее.
Специалисты СФР по региону поясняют: что «детские» пособия выплачиваются за предыдущий месяц. Таким образом, в начале февраля семьи из Новосибирска получат выплаты за январь. Пенсии же поступают за текущий месяц.
3 февраля выплаты перечислены получателям единого пособия на детей до 17 лет; беременным женщинам; неработающим родителям, ухаживающим за ребёнком до 1,5 лет; ежемесячные выплаты на детей военнослужащим.
5 февраля будет произведено перечисление ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. 6 февраля выплаты получат работающие родители в качестве пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
11 февраля ожидается поступление пенсий через банки, а 20 февраля — пенсии второго потока. Зачисление средств на счета происходит в течение всего рабочего дня. По всем вопросам, связанным с выплатами, следует обращаться в банк, услугами которого вы пользуетесь.
Те, кто получает выплаты через почтовые отделения, будут получать их в соответствии с графиком, установленным Почтой России.
Ранее мы рассказывали, что средний чек салонов красоты вырос на 13% в Новосибирске.
Татьяна Картавых