Разгромом с нокдауном завершился первый бой казахстанца в Испании

На ринге Жакпеков встретился с представителем Канады Джошуа Офори. Бой завершился победой боксера из Казахстана единогласным решением судей при счете 5:0. При этом в третьем раунде канадцу был отсчитан нокдаун.
Издание отмечает, что Жакпеков является бронзовым призером чемпионата Азии 2024 года. Он также завоевал золотую медаль турнира Eindhoven Box Cup 2025 в Нидерландах, уверенно победив в финале украинца Артура Касьянова.
В Кубке Странджа-2025 в Болгарии дошел до финала, где проиграл узбекистанцу Фазлиддину Эркинбоеву. При этом на чемпионате мира IBA 2025 года в Дубае оказался в центре судейского скандала.
В ⅛ финала он отправил в нокдаун титулованного россиянина Джамбулата Бижамова и, по мнению экспертов и болельщиков, доминировал в бою, однако судьи отдали победу его сопернику.