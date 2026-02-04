Ричмонд
Разгромом с нокдауном завершился первый бой казахстанца в Испании

Казахстанский боксер Ерасыл Жакпеков одержал победу в дебютном бою на международном турнире Boxam Elite-2026, который проходит в испанской Ла-Нусии, передает Sports.kz.

Источник: Nur.kz

На ринге Жакпеков встретился с представителем Канады Джошуа Офори. Бой завершился победой боксера из Казахстана единогласным решением судей при счете 5:0. При этом в третьем раунде канадцу был отсчитан нокдаун.

Издание отмечает, что Жакпеков является бронзовым призером чемпионата Азии 2024 года. Он также завоевал золотую медаль турнира Eindhoven Box Cup 2025 в Нидерландах, уверенно победив в финале украинца Артура Касьянова.

В Кубке Странджа-2025 в Болгарии дошел до финала, где проиграл узбекистанцу Фазлиддину Эркинбоеву. При этом на чемпионате мира IBA 2025 года в Дубае оказался в центре судейского скандала.

В ⅛ финала он отправил в нокдаун титулованного россиянина Джамбулата Бижамова и, по мнению экспертов и болельщиков, доминировал в бою, однако судьи отдали победу его сопернику.