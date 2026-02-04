Депутат Колунов: Надо в 10 раз увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

Он напомнил, что статья 6.4 КоАП России устанавливает ответственность за организацию «свалок» в квартирах. Действующие штрафы, по мнению Колунова, очень малы: для граждан — от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц и ИП — от 1000 до 2000 рублей, а для юрлиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Депутат отметил, что размеры штрафов не менялись с 2008 года.