Депутат Колунов: Надо в 10 раз увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах

В Госдуме РФ готовится законопроект, который предусматривает значительное увеличение штрафов за нарушение санитарных норм в квартирах. Об этом сообщил сообщил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
По его словам, штрафы за антисанитарию следует увеличить в 10 раз. Предлагается установить штрафы для физлиц в размере 5−10 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — 10−20 тысяч рублей, для юрлиц — 100−200 тысяч рублей.
— Когда такие люди начнут платить рублем, то они начнут уважать права соседей, — цитирует парламентария ТАСС.
Он напомнил, что статья 6.4 КоАП России устанавливает ответственность за организацию «свалок» в квартирах. Действующие штрафы, по мнению Колунова, очень малы: для граждан — от 500 до 1000 рублей, для должностных лиц и ИП — от 1000 до 2000 рублей, а для юрлиц — от 10 до 20 тысяч рублей. Депутат отметил, что размеры штрафов не менялись с 2008 года.
Эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь напомнил жителям многоквартирных домов о необходимости регулярной санитарной обработки мусоропроводов. Согласно правилам, основная труба должна очищаться и дезинфицироваться не реже одного раза в месяц, приемные клапаны — еженедельно.