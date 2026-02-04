В Иркутской области разрабатывают стратегию для беспилотников

В Иркутской области начали разрабатывать стратегию развития беспилотных летательных систем. Ее цель — создать эффективный механизм, чтобы раскрыть потенциал этих технологий в регионе.
В рабочую группу для подготовки документа вошли специалисты самых разных сфер — от сельского хозяйства и здравоохранения до строительства, цифрового развития и лесного хозяйства. Это поможет учесть все возможные аспекты применения дронов.
Сейчас в регионе беспилотники уже используют для разных задач. Например, в сельском и лесном хозяйстве, для картографии, мониторинга и тушения пожаров, а также для контроля за состоянием трубопроводов. Но сфер, где можно применять такую технику, гораздо больше.
Новая стратегия должна помочь расширить этот список. Она затронет развитие инфраструктуры, внедрение новых сценариев использования дронов и подготовку специалистов. Документ также призван учесть потребности бизнеса и жителей, определить перспективы внедрения беспилотных решений в текущие и будущие проекты. В перспективе это поможет развивать инновации и привлекать в область дополнительные инвестиции.
