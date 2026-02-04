В Иркутской области разрабатывают стратегию для беспилотников

Сейчас в регионе беспилотники уже используют для разных задач. Например, в сельском и лесном хозяйстве, для картографии, мониторинга и тушения пожаров, а также для контроля за состоянием трубопроводов. Но сфер, где можно применять такую технику, гораздо больше.