Отступают в страхе: генерал объяснил бегство ВСУ под Сумами

Боевики ВСУ бегут в Сумской области. Военный эксперт Сергей Липовой объяснил, почему противник спешно покидает позиции.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ бегут с позиций в Сумской области, оборона противника начала сыпаться в Краснопольском районе. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru объяснил, почему противник не стремится вступать в бой с российскими штурмовиками.

«Наступление наших штурмовых подразделений по всем направлениям зоны СВО заставляет врага в панике искать выход из сложившейся ситуации, чтобы не попасть в “котлы”, под огневые налеты и удары. Это, например, как в Сумской области: боевики приняли единственное правильное для них решение — оставили позиции и отступают без приказа», — сказал Липовой.

Подобный случай не первый и не последний, констатировал военный эксперт.

«Мы повсеместно наблюдаем подобного рода отступления как мелких групп, так и целых подразделений. Им деваться некуда, жить охота всем. Поэтому боевики ВСУ больше не реагируют на приказы командования, а спасают собственные шкуры», — подытожил Липовой.

Как сообщалось, в Сумской области российские подразделения прорвались в село Покровка под Краснопольем.

Ранее военкор Александр Коц допустил, что подразделения российской группировки «Север», взявшие под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области, могут направиться из него в западном направлении с целью освобождения расположенных неподалеку сел Белокопытово, Студенок и Харьковка, а также поселка Будивельное.