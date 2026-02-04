Отступают в страхе: генерал объяснил бегство ВСУ под Сумами

«Наступление наших штурмовых подразделений по всем направлениям зоны СВО заставляет врага в панике искать выход из сложившейся ситуации, чтобы не попасть в “котлы”, под огневые налеты и удары. Это, например, как в Сумской области: боевики приняли единственное правильное для них решение — оставили позиции и отступают без приказа», — сказал Липовой.