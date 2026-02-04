В ДНР заявили о перспективах развития грязевых и бальнеологических курортов

«Азовское побережье уже сейчас подходит не только для пляжного отдыха, но и для оздоровления как детского, так и взрослого. Ключевые возможности сосредоточены в донецком Приазовье. В Мангушском округе есть пока еще неосвоенные запасы лечебных минеральных вод и грязей. При наличии инвестиций это позволяет говорить о создании круглогодичных оздоровительных курортов», — сказал Макаров.