Пробки в 7 баллов сковали дороги Новосибирска утром 4 февраля

Утро 4 февраля встретило новосибирцев плотным потоком машин и долгими ожиданиями на светофорах. Уже к девяти часам загруженность дорог в городе достигла 7 баллов — основные магистрали встали, движение идёт медленно.
По данным онлайн-карт, серьёзные заторы образовались сразу на нескольких ключевых улицах. На правом берегу труднее всего проехать по Большевистской, Кирова, Ипподромской, Красному проспекту, Кошурникова, Военной и Никитина. Машины тянутся плотной цепочкой, скорость местами падает почти до пешеходной.
На левом берегу ситуация похожая. Водители теряют время на Петухова, Немировича-Данченко, Комсомольской, Бронной, Ватутина, Титова, Станиславского и Широкой. Поток плотный, свободных участков почти нет.
Дополнительную нагрузку принёс Октябрьский мост — в сторону правого берега выстроилась длинная очередь из автомобилей. Обстановку на дорогах усложнили и несколько аварий. ДТП зафиксированы на Большевистской, Ватутина, Немировича-Данченко, Никитина и Кошурникова. Из-за этого движение на отдельных участках ещё сильнее замедлилось.
Водителям приходится закладывать больше времени на дорогу и быть особенно внимательными — плотный поток и гололёд делают поездки по городу заметно сложнее.