Пробки в 7 баллов сковали дороги Новосибирска утром 4 февраля

Дополнительную нагрузку принёс Октябрьский мост — в сторону правого берега выстроилась длинная очередь из автомобилей. Обстановку на дорогах усложнили и несколько аварий. ДТП зафиксированы на Большевистской, Ватутина, Немировича-Данченко, Никитина и Кошурникова. Из-за этого движение на отдельных участках ещё сильнее замедлилось.