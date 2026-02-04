Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 февраля

Астрологи составили гороскоп для каждого из знаков зодиака на среду, 4 февраля.
Овнов звезды призывают не ожидать слишком многого от людей, которые вас окружают. Лучше лишний раз проявить снисходительность к чужим слабостям — такое отношение будет взаимным. Сегодня также можно поговорить о семейных трудностях, но лучше делать это плавно и тактично. Вместе с близкими удастся разрешить все ситуации и вопросы. А еще есть вероятность найти дело, которое сильно повлияет на вашу жизнь.
Тельцы сегодня склонны все брать в свои руки. При самостоятельной работе можете положиться на интуицию — она сегодня будет самым действенным инструментом. Постарайтесь не обижаться на резкие слова близких людей, критические замечания и непрошеные советы. Они делают это не со зла. Важные вопросы можете обсуждать во второй половине дня: легче будет достичь компромисса.
У Близнецов первая половина дня будет яркой и запоминающейся. Возможны приключения в дороге, а на работе столкнетесь с необычными заданиями. Причем все это принесет исключительное удовольствие. Вторая половина дня тоже будет хорошей, хоть и не такой активной. Вы можете провести приятные встречи с друзьями, на которых удастся поговорить о чем угодно. Это разгрузит и укрепит связи.
Раков ждет беспокойный день, который принесет много переживаний. Однако это принесет своеобразный интерес. Чтобы было проще, лучше по возможности выбирать только те дела, к которым лежит душа. Есть и другие хорошие аспекты: вы быстро учитесь новому и легко найдете применение полученным знаниям. Хорошо, если рядом будут единомышленники, люди, разделяющие ваши интересы и цели.
Львы постараются не прокрастинировать и сделать все запланированные дела, даже если обстоятельства складываются не самым благоприятным образом. Это неплохо, но требует большого количества сил. Вероятно, вы встретитесь со старыми знакомыми, которые дадут полезные советы. Во второй половине дня споров и разногласий будет больше, чем обычно, а отношения даже с самыми близкими людьми станут складываться напряженнее.
Девам звезды рекомендуют не строить на этот день каких-либо масштабных планов. Чем значительнее цели, тем серьезнее преграды, возникающие на пути. Осторожность стоит проявить во взаимоотношениях с противоположным полом. Возможны семейные разногласия. Исправить ситуацию будет сложно, если доведете накал страстей до открытого противостояния.
Весам астрологи советуют потратить день, чтобы обрести душевное спокойствие, равновесие и восстановить силы. В будущем это очень пригодится, потому что появится множество задач, которые заполнят ваш график. Полезны будут контакты с людьми, которые ранее уже выручали из сложной ситуации. Домашние дела сегодня отнимут больше времени, чем обычно, но это поможет переключиться.
Скорпионов ждет день, который хорошо подойдет для обдумывания сложных вопросов. Вы найдете причину некоторых нависших проблем и также найдете способы избавиться от них. Полезны будут советы от людей, которые уже помогали вам, когда вы оказывались в трудной ситуации. Любые поездки, и запланированные, и внезапные, пройдут хорошо и помогут развеяться.
Стрельцы сегодня очень чувствительны. Почти все, что сегодня произойдет, вы принимаете близко к сердцу. Причем это касается как чего-то позитивного, так и плохих вещей. Поэтому даже незначительные события кажутся важными и серьезными. Не принимайте важных решений на эмоциях, есть риск позже пожалеть об этом. Разногласия могут коснуться уже завершенных дел.
Козерогам сопутствует удача, звезды на их стороне. Практически любых, даже самых амбициозны поставленных целей вам удастся достигнуть. Причем это произойдет на удивление быстро. Возможны неожиданные и достаточно крупные денежные поступления, выгодные сделки. Не исключено, что кто-то окажет поддержку в делах. От этого прогресс пойдет еще быстрее.
Водолеев ждет благоприятный день для общения и знакомства. Вы сегодня очень харизматичны и легко производите приятное впечатление на окружающих. Критика будет, но настолько незначительная и кратковременная, что вы ее можете и не заметить. Во всем, что касается личных отношений, можно полагаться на интуицию и опыт. Вечером уделите внимание себе или отправьтесь на свидание.
Рыб также ждет достаточно плодотворный день. Вы многое успеете, не затратив большого количества сил и времени. Поэтому позже удастся и хорошенько отдохнуть. Особенно остро сегодня ваше деловое чутье. Вероятно, вам удастся найти способ повысить свои доходы. Однообразные, рутинные дела даются трудно, но их не стоит откладывать на потом, передает «Российская газета».