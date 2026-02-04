Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 февраля

Овнов звезды призывают не ожидать слишком многого от людей, которые вас окружают. Лучше лишний раз проявить снисходительность к чужим слабостям — такое отношение будет взаимным. Сегодня также можно поговорить о семейных трудностях, но лучше делать это плавно и тактично. Вместе с близкими удастся разрешить все ситуации и вопросы. А еще есть вероятность найти дело, которое сильно повлияет на вашу жизнь.