Что известно об убийстве сына Муаммара Каддафи: «Он погиб ради вас»

Сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи политик Сейф аль-Ислам погиб в результате нападения. Его смерть подтвердил двоюродный брат Ахмед Каддафи. Политика убили в Ливии. Ахмед Каддафи прокомментировал трагические известия о Сейфе аль-Исламе в соцсети Х.
Двоюродный брат погибшего рассказал о последнем общении с ним. Так, Сейф аль-Ислам прислал родственнику голосовое сообщение. Оно было получено «день назад», утверждает Ахмед Каддафи. Никаких других известий от Сейфа аль-Ислама не поступало.
«Он погиб ради вас, пусть его кровь не будет пролита напрасно», — заключил Ахмед Каддафи.
Смерть Сейфа аль-Ислама подтвердил также его адвокат Халед аз-Зайди. Как он сообщил, подзащитный скончался в результате «коварного покушения». Адвокат выразил соболезнования в связи с гибелью Сейфа аль-Ислама. Он выразил надежду на дальнейшие разбирательства по этому делу.
По данным представителя общественного комитета города Эз-Зинтан Римаха ад-Дахнуса, никаких провокационных или противоправных действий в отношении Сейфа аль-Ислама ранее не происходило. Единственный инцидент сразу привел к его кончине. Римах ад-Дахнус заверил, что в Эз-Зинтане Сейф аль-Ислам не подвергался никаким преследованиям или нападениям с чьей-либо стороны. Политик неоднократно посещал город. Римах ад-Дахнус добавил, что в течение дня не было слышно выстрелов, и никаких стычек не происходило.
Как пишут местные СМИ, Сейф аль-Ислам был убит на западе страны. Он подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков рядом со своей резиденцией. Всего злоумышленников, по неофициальным данным, было четверо. Преступники быстро скрылись с места происшествия. Перед покушением на Сейфа аль-Ислама Каддафи все камеры видеонаблюдения в его доме были выведены из строя.
Ранее власти Ливана распорядились освободить сына покойного лидера Ливии Ганнибала Каддафи. Однако ему выставили условие о залоге в размере 11 миллионов долларов. Он находился в заключении в Ливане в течение десяти лет. В результате Ганнибала Каддафи освободили. Это произошло после того, как адвокаты сообщили о его плохом состоянии.