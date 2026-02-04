Что известно об убийстве сына Муаммара Каддафи: «Он погиб ради вас»

Как пишут местные СМИ, Сейф аль-Ислам был убит на западе страны. Он подвергся нападению со стороны неизвестных боевиков рядом со своей резиденцией. Всего злоумышленников, по неофициальным данным, было четверо. Преступники быстро скрылись с места происшествия. Перед покушением на Сейфа аль-Ислама Каддафи все камеры видеонаблюдения в его доме были выведены из строя.