Опер Игнатов: мошенники взяли под контроль Долину в первые пять минут

«Её могли обработать в течение 5 минут, судя по их напору, умениям и опыту. Они могли такую информацию выдать, что она впала в ступор. Буквально 5 минут обрабатывали, а потом давали инструкции, что ей надо выполнить, как сделать, что продать, какие деньги якобы задекларировать для передачи с каким-то курьером. Обрабатывают они очень быстро и очень, как сказать, профессионально. Мошенники умеют так надавить за 5−7 минут разговора, что очень многие люди в нашей стране окажутся в таком состоянии, а потом уже они выполняют инструкции, которые им диктуют оттуда, с той стороны. Поэтому важно сразу включить голову и положить трубку», — объяснил эксперт.