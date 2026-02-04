Опер Игнатов: мошенники взяли под контроль Долину в первые пять минут

Запись разговора Ларисы Долиной с мошенниками появилась в Сети. Как стало известно, ее длительность составляет шесть часов. Сколько на самом деле потребовалось мошенникам, чтобы взять артистку под контроль, и как она на нее надавили, aif.ru рассказал криминалист Михаил Игнатов.
«Её могли обработать в течение 5 минут, судя по их напору, умениям и опыту. Они могли такую информацию выдать, что она впала в ступор. Буквально 5 минут обрабатывали, а потом давали инструкции, что ей надо выполнить, как сделать, что продать, какие деньги якобы задекларировать для передачи с каким-то курьером. Обрабатывают они очень быстро и очень, как сказать, профессионально. Мошенники умеют так надавить за 5−7 минут разговора, что очень многие люди в нашей стране окажутся в таком состоянии, а потом уже они выполняют инструкции, которые им диктуют оттуда, с той стороны. Поэтому важно сразу включить голову и положить трубку», — объяснил эксперт.
Криминалист подчеркнул, что у Долиной был шанс спастись от мошенников.
«Если позвонили, наговорили всего, появились сомнения, есть желание удостовериться, вдруг, действительно, спецслужбы, есть телефон доверия спецслужб, есть приёмная ФСБ России. Можно обратиться туда и получить разъяснения. Долина уж точно могла бы положить трубку и позвонить своим знакомым. Она столько выступала на всяких концертах, корпоративах у представителей МВД, ФСБ и других спецслужб. Могла снять трубку и набрать номер, рассказать, что “какие-то ваши коллеги предлагают поучаствовать в операции”, ей бы все разъяснили чётко, ясно и понятно, она этого почему-то не сделала», — отметил Игнатов.
Лариса Долина в 2024 году выступила с признанием, что стала жертвой мошенников, которые вынудили ее продать квартиру и передать им вырученные деньги. Позже артистка решила вернуть недвижимость через суд. Несколько раз суды выносили решение в ее пользу, оставляя покупательницу и без жилья, и без денег. Точку в скандальной истории поставил Верховный суд, признал право собственности за покупательницей Полиной Лурье.