Казахстан на Олимпиаде-2026: есть ли шансы в лыжных гонках?

Виталий Пухкало — уроженец Костаная. Ему 33 года, и он является одним из самых возрастных спортсменов в сборной. На Олимпиаде в Италии он выступит уже в третий раз. В Пхенчхане-2018 его лучшим результатом было 34-е место в скиатлоне. В Пекине-2022 он замкнул топ-25 в индивидуальной гонке с раздельным стартом.