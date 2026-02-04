Казахстан на Олимпиаде-2026: есть ли шансы в лыжных гонках?

Лицензионный отбор
Все квалификационные соревнования проводились под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Казахстанцы в этом тексте будут представлены только в лыжных гонках.
Владимир Смирнов — единственное золото Казахстана на «белых» Олимпиадах
Владимир Смирнов стал чемпионом в марафоне на 50 км классическим стилем в Лиллехаммере-1994. Тогда же он выиграл серебро в индивидуальной гонке на 10 км (классический) и гонке преследования на 15 км (свободный). В Нагано-1998 Смирнов завоевал бронзу в гонке преследования на 15 км (свободный).
Олимпийская сборная Казахстана на Олимпиаде-2026
На Олимпиаде-2026 Казахстан будет представлен семью лыжниками. Трое из них — мужчины, что лишает возможности выступить в эстафете. Остальные четверо — женщины, которые будут бороться за медали во всех командных дисциплинах. Однако шансы на награды минимальны.
Виталий Пухкало — один из самых возрастных спортсменов в олимпийской команде
Виталий Пухкало — уроженец Костаная. Ему 33 года, и он является одним из самых возрастных спортсменов в сборной. На Олимпиаде в Италии он выступит уже в третий раз. В Пхенчхане-2018 его лучшим результатом было 34-е место в скиатлоне. В Пекине-2022 он замкнул топ-25 в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
Надежда Степашкина — вице-чемпионка Азиады и опытная спортсменка
Надежда Степашкина родилась в Щучинске и является одним из лидеров женской сборной. Она вице-чемпионка Азиады-2025 в эстафете и имеет олимпийский опыт. На Олимпиаде в Пекине-2022 она пробежала всю программу и один раз попала в топ-50, заняв 49-е место в масс-старте на 30 км.
Наиль Башмаков — бронзовый призёр Азиатских игр
Наиль Башмаков родился в селе Тасоткель Акмолинской области. Он входит в основную сборную Казахстана на протяжении многих лет. На зимних Азиатских играх 2025 года он стал бронзовым призёром в мужской эстафете. Олимпиада-2026 для него будет дебютной.
Ксения Шалыгина — ещё один лидер женской сборной
Ксения Шалыгина родилась в районе Беимбета Майлина Костанайской области и также является лидером женской сборной. Она серебряный призёр Азиады-2025 в эстафете и участвовала в Олимпиаде-2022. На Играх в Пекине её лучший результат был в скиатлоне, где она финишировала 48-й.
Дарья Ряжко — самая возрастная лыжница в сборной
Дарья Ряжко — опытная спортсменка из Павлодара и самая возрастная лыжница в сборной. Олимпиада-2026 будет её дебютной. Лицензию она получила благодаря успешному выступлению на Кубке Казахстана. За несколько дней до поездки в Италию она согласилась на предложение руки и сердца от лыжника Артема Ковалева.
Амиргали Муратбеков — самый молодой член олимпийской сборной
Амиргали Муратбеков родился в Урджарском районе области Абай и является самым молодым членом сборной. Ему 20 лет, и он дебютант зимних Игр. В нынешнем сезоне он впервые выступил на уровне Кубка мира.
Анна Мельник — опытная спортсменка с высокими результатами
Анна Мельник родилась в Щучинске, и накануне Олимпиады ей исполнится 28 лет. Игры в Италии будут для неё дебютными, хотя на уровне Кубка мира она выступает уже давно. На её счету есть высокие результаты в гонках на лыжероллерах, включая золото Кубка Азии.
Расписание лыжных гонок на Олимпиаде-2026
Расписание лыжных гонок представлено по казахстанскому времени.
7 февраля, суббота:
17:00. Женский скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем): Степашкина, Шалыгина, Ряжко, Мельник.
8 февраля, воскресенье:
16:30. Мужской скиатлон (10 км классическим стилем + 10 км свободным стилем): Муратбеков, Пухкало, Башмаков.
10 февраля, вторник:
13:15. Мужской и женский индивидуальные спринты (классический стиль): Степашкина, Шалыгина, Ряжко, Мельник, Муратбеков, Пухкало, Башмаков.
12 февраля, четверг:
17:00. Женская индивидуальная гонка с раздельным стартом (10 км свободным стилем): Степашкина, Шалыгина, Ряжко, Мельник.
13 февраля, пятница:
15:45. Мужская индивидуальная гонка с раздельным стартом (10 км свободным стилем): Муратбеков, Пухкало, Башмаков.
14 февраля, суббота:
16:00. Женская эстафета (4×7,5 км): Степашкина, Шалыгина, Ряжко, Мельник.
15 февраля, воскресенье:
16:00. Мужская эстафета (4×7,5 км): Казахстан не будет представлен.
18 февраля, среда:
13:45. Мужской и женский командные спринты (свободный стиль): Муратбеков + Пухкало, Степашкина + Ряжко.
21 февраля, суббота:
15:00. Мужской масс-старт (50 км классическим стилем): Муратбеков, Пухкало, Башмаков.
22 февраля, воскресенье:
14:00. Женский масс-старт (50 км классическим стилем): Степашкина, Шалыгина, Мельник.