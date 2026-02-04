Аврора Киба и Григорий Лепс расстались еще в декабре: друзья экс-невесты рассказали подробности

Друзья певицы Авроры Кибы рассказали, что она и Григорий Лепс расстались еще в декабре, хотя долгое время держали это в секрете. Пара не афишировала разрыв, и поклонники узнали о его фактическом существовании только теперь.
«Аврора и Лепс расстались еще в декабре, просто не объявляли об этом публично. Во всяком случае, в декабре Аврора уже начала активно ходить в клубы», — сообщили друзья девушки сайту KP.RU.
По словам знакомых, на одном из таких вечеров певица флиртовала с 30-летним миллионером Владом Дубровским, ресторатором и основателем сети Royal Arbat и других столичных и питерских премиум-караоке. Однако романа между ними тогда не завязалось — общение оставалось в пределах флирта.
Напомним, Аврора первой прокомментировала ситуацию, опубликовав в соцсетях черно-белый снимок с артистом и написав, что они больше не пара, поблагодарив друг друга за совместное время и отметив, что разрыв проходит без драмы. Григорий Лепс пока никак не прокомментировал ситуацию.