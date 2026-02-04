В апреле в Омске пройдёт международный фестиваль моноспектаклей ЧАТ 2026

С 1 по 6 апреля Омск станет столицей моноспектакля. В городе состоится VIII фестиваль «Честное Актёрское Творчество» (ЧАТ), впервые получивший статус международного. Зрителей ждут 13 постановок на трёх площадках (из них 11 — в конкурсной программе), встречи с артистами из России и зарубежья, а также неожиданные сценические эксперименты.
В этом году фестиваль соберёт артистов из Москвы, Санкт‑Петербурга, Кургана, Вологды, Боснии и Герцеговины, Камчатки.
Среди участников как театральные коллективы, так и солисты. Например, Георгий Иобадзе (Театр Наций, мастерская «12» Никиты Михалкова, МХАТ им. Горького) представит два моноспектакля. Раде Костич (Босния и Герцеговина) покажет спектакль «Моя война» (12+) о судьбах Чарли Чаплина и Адольфа Гитлера.
O"She TheARTe (Москва) впервые в истории фестиваля покажет абсурдную постановку «Пря» (12+). Камчатское отделение СТД РФ привезёт спектакль «Спасти камер‑юнкера Пушкина» (16+) по пьесе М. Хейфеца. Также в программе — истории о Марине Цветаевой и Владимире Маяковском.
Показы пройдут на трёх площадках (Камерный Драматический театр им. В. С. Решетникова, Омский государственный театр куклы, актёра, маски «Арлекин»; Арт‑центр на Любинском / Городской дворец детского творчества).
В этом году оценку спектаклям дадут театральный критик, эксперт международных и российских фестивалей Татьяна Тихоновец; режиссёр, актёр, лауреат премии «Золотая маска» Камиль Тукаев.
Билеты уже в продаже. Их можно приобрести в кассе Камерного Драматического театра им. В. С. Решетникова или на официальном сайте. На отдельные постановки места уже раскуплены.