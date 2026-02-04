В апреле в Омске пройдёт международный фестиваль моноспектаклей ЧАТ 2026

С 1 по 6 апреля Омск станет столицей моноспектакля. В городе состоится VIII фестиваль «Честное Актёрское Творчество» (ЧАТ), впервые получивший статус международного. Зрителей ждут 13 постановок на трёх площадках (из них 11 — в конкурсной программе), встречи с артистами из России и зарубежья, а также неожиданные сценические эксперименты.