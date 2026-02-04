Пойманные за дезертирство украинские военнослужащие подвергаются жестоким пыткам, включая голодание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в пророссийском подполье.
«Вернувшиеся из СЗЧ, пойманные и отправленные в штурмовики бывшие зэки и штрафники — над ними конкретно издеваются. Избивают, сажают в подвалы, морят голодом», — сказал информатор.
Источник уточнил, что в рядах ВСУ жестоко обращаются с вернувшимися из-за границы украинцами, высмеивая их патриотизм, а не жизнь на пособия западных стран. Он добавил, что на Украине отсутствуют человеческие отношения и действительность гораздо жестче.
Ранее KP.RU писал, что киевский режим и армия продолжают уничтожать жителей Украины. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник отметил, что удары по гражданским объектам наносятся с целью уничтожения оставшегося населения.