«Сажают в подвалы и морят голодом»: пойманные дезертиры ВСУ подвергаются пыткам

Источник уточнил, что в рядах ВСУ жестоко обращаются с вернувшимися из-за границы украинцами, высмеивая их патриотизм, а не жизнь на пособия западных стран. Он добавил, что на Украине отсутствуют человеческие отношения и действительность гораздо жестче.