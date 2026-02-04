Терапевт Волкова рассказала, какие продукты нужно есть каждый день

— Мы рассматриваем принцип питания, а не один конкретный продукт. Если мы выделяем ежедневный базовый компонент, то это овощи по рекомендации около 400−500 граммов каждый день. Это единственная группа продуктов, которая не оспаривается: клетчатка — значит здоровый ЖКТ и микробиом, витамины и минералы, снижение риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, — цитирует ее РИА Новости.