Терапевт Волкова рассказала, какие продукты нужно есть каждый день

Человеку следует включать в ежедневный рацион около 400 граммов овощей и продукты с содержанием белков и жиров. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Одинцовской областной больницы, врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.

— Мы рассматриваем принцип питания, а не один конкретный продукт. Если мы выделяем ежедневный базовый компонент, то это овощи по рекомендации около 400−500 граммов каждый день. Это единственная группа продуктов, которая не оспаривается: клетчатка — значит здоровый ЖКТ и микробиом, витамины и минералы, снижение риска сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, — цитирует ее РИА Новости.

Также она порекомендовала включить в каждый прием пищи продукты с содержанием белков и жиров и достаточный объем воды.

— История о том, что надо обязательно есть какой-то один продукт — миф, реальность — это сбалансированный рацион, — подчеркнула терапевт.

Перед выходом на мороз россиянам нужно употреблять пищу, богатую медленными углеводами и белком, чтобы поддержать организм энергией и теплом. Об этом сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.