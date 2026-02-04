Россиянина, ставшего шариатским судьёй у террористов, экстрадировали из Марокко

Ранее в Москве была проведена операция по задержанию двух подозреваемых в особо тяжком преступлении. Фигурантам инкриминируется похищение мужчины в Пензе, совершённое 29 января. Впоследствии заложник был убит. При попытке задержания подозреваемые оказали вооружённое сопротивление. В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие. Один из подозреваемых получил смертельное ранение. Второй был задержан и доставляется в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов после перестрелки на Рублёвском шоссе в Москве.