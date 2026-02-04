Россиянина, ставшего шариатским судьёй у террористов, экстрадировали из Марокко

По версии следствия, в 2012 году подозреваемый уехал в Сирию, где присоединился к вооружённой группировке, впоследствии вошедшей в состав террористической организации. Возбуждено уголовное дело по статьям 208 УК РФ (организация незаконного вооружённого формирования или участие в нём, а равно участие в вооружённом конфликте или военных действиях в целях, противоречащих интересам РФ) и 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Россиянин, находившийся в международном розыске, скрывался за рубежом.
«В аэропорту города Касабланки фигурант передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву», — уточнила официальный представитель МВД РФ.
По данным Генпрокуратуры РФ, экстрадированный Дмитрий Леонов исполнял в незаконном вооружённом формировании обязанности шариатского судьи, улаживая споры внутри группировки. Весной 2015 года группировка вступила в состав признанной решением Верховного Суда России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»*, в интересах которой обвиняемый продолжил противоправную деятельность.
Ранее в Москве была проведена операция по задержанию двух подозреваемых в особо тяжком преступлении. Фигурантам инкриминируется похищение мужчины в Пензе, совершённое 29 января. Впоследствии заложник был убит. При попытке задержания подозреваемые оказали вооружённое сопротивление. В ответ сотрудники полиции применили табельное оружие. Один из подозреваемых получил смертельное ранение. Второй был задержан и доставляется в следственные органы для проведения дальнейших процессуальных действий. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов после перестрелки на Рублёвском шоссе в Москве.
* Запрещённая в России террористическая организация.