Онколог рассказал, что делать для минимизации рисков развития злокачественных образований

Врач Гончарук заявил, что отказ от вредных привычек снизит риск онкологии.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам дали советы по контролю за здоровьем. Так, отказ от вредных привычек поспособствует снижению рисков возникновения онкологии в любом возрасте. Об этом напомнил онколог Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Роман Гончарук, пишет РИА Новости.

Врач также призвал жителей следить за весом и вирусной активностью. Он сообщил, что вызванные бактерией H. Pylori инфекции могут привести к развитию злокачественных образований желудка, шейки матки и ободочной кишки.

«Отказ от курения и приема алкоголя позволит снизить возможность рака лёгкого, мочевого пузыря, поджелудочной железы, ЖКТ. Контроль массы тела позволит снизить гормональный дисбаланс», — уведомил Роман Гончарук.

В РФ также обновили список жизненно необходимых препаратов. Новый перечень вступит в силу 24 февраля.