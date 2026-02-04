Липовой сказал, что делают русские бойцы с брошенным ВСУ оружием НАТО

«В тактических целях западное оружие противника нашими военными может быть использовано лишь в единичных случаях, так как оно часто дает осечки. Российские бойцы знают особенности каждого автомата, пулемета и другого стрелкового оружия. Неоднократно заявлялось, что это вооружение очень капризное и требует тщательного ухода, что в полевых условиях не всегда возможно. В критический момент боя оно может просто отказать», — сказал Липовой.