Липовой сказал, что делают русские бойцы с брошенным ВСУ оружием НАТО

Генерал-майор Липовой прокомментировал бегство боевиков ВСУ с позиций в Сумской области.

Источник: Аргументы и факты

Боевики ВСУ бегут с позиций в Сумской области, бросая при этом западное оружие, оборона противника начала сыпаться в Краснопольском районе. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru рассказал, что российские бойцы делают с брошенным оружием НАТО, когда оно попадает им в руки.

«В тактических целях западное оружие противника нашими военными может быть использовано лишь в единичных случаях, так как оно часто дает осечки. Российские бойцы знают особенности каждого автомата, пулемета и другого стрелкового оружия. Неоднократно заявлялось, что это вооружение очень капризное и требует тщательного ухода, что в полевых условиях не всегда возможно. В критический момент боя оно может просто отказать», — сказал Липовой.

Генерал-майор констатировал: бойцы ВС РФ предпочитают проверенные отечественные образцы.

«Западное же вооружение, которое было брошено в окопах противником, просто утилизируется», — подытожил Липовой.

Как сообщалось, в Сумской области российские подразделения прорвались в село Покровка под Краснопольем.

Напомним, военкор Александр Коц допустил, что подразделения российской группировки «Север», взявшие под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области, могут направиться из него в западном направлении с целью освобождения расположенных неподалеку сел Белокопытово, Студенок и Харьковка, а также поселка Будивельное.

