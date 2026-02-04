Боевики ВСУ бегут с позиций в Сумской области, бросая при этом западное оружие, оборона противника начала сыпаться в Краснопольском районе. Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в разговоре с aif.ru рассказал, что российские бойцы делают с брошенным оружием НАТО, когда оно попадает им в руки.
«В тактических целях западное оружие противника нашими военными может быть использовано лишь в единичных случаях, так как оно часто дает осечки. Российские бойцы знают особенности каждого автомата, пулемета и другого стрелкового оружия. Неоднократно заявлялось, что это вооружение очень капризное и требует тщательного ухода, что в полевых условиях не всегда возможно. В критический момент боя оно может просто отказать», — сказал Липовой.
Генерал-майор констатировал: бойцы ВС РФ предпочитают проверенные отечественные образцы.
«Западное же вооружение, которое было брошено в окопах противником, просто утилизируется», — подытожил Липовой.
Как сообщалось, в Сумской области российские подразделения прорвались в село Покровка под Краснопольем.
Напомним, военкор Александр Коц допустил, что подразделения российской группировки «Север», взявшие под контроль населенный пункт Белая Береза в Сумской области, могут направиться из него в западном направлении с целью освобождения расположенных неподалеку сел Белокопытово, Студенок и Харьковка, а также поселка Будивельное.