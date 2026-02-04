В Минстрое рассказали о праве на рассрочку при сильном росте квартплаты

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне могут получить рассрочку на квартплату, если ее размер вырос более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом говорится в ответе Минстроя РФ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина, предложившего ввести мораторий на начисление пени за долги по оплате ЖКХ при задержке зарплат.
«В случае, если начисленный потребителю размер платы за коммунальную услугу в каком-либо расчетном периоде превысит более чем на 25% размер платы за аналогичный расчетный период прошлого года, то исполнитель обязан предоставить потребителю возможность внесения платы за такую коммунальную услугу в рассрочку», — говорится в письме, текст которого есть в распоряжении ТАСС.
В других случаях порядок и условия отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг, в том числе погашения задолженности, согласовываются поставщиком и потребителем. «Таким образом, потребитель имеет возможность получения отсрочки или рассрочки оплаты коммунальных услуг», — подчеркнули в министерстве.
В Минстрое также отметили, что в случае просрочки платежей за ЖКХ пени начисляются только с 31-го дня, а также напомнили о ряде льгот в этой сфере.
В связи с этим в ведомстве назвали избыточным введение моратория на начисление пеней за оплату коммунальных услуг для граждан при задержке зарплат, «поскольку указанный вопрос урегулирован положениями действующего законодательства».