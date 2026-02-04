В Минстрое рассказали о праве на рассрочку при сильном росте квартплаты

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне могут получить рассрочку на квартплату, если ее размер вырос более чем на четверть по сравнению с тем же месяцем предыдущего года. Об этом говорится в ответе Минстроя РФ на обращение зампреда комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина, предложившего ввести мораторий на начисление пени за долги по оплате ЖКХ при задержке зарплат.