Белый дом принял решение по переговорам с Ираном: когда и где они могут пройти

Ситуация вокруг Ирана накаляется из-за резких заявлений со стороны властей США. В связи с эскалацией в регионе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с членами правительства возможный удар США по Ирану. Анкара вновь выступила за мир и сохранение стабильности в регионе.