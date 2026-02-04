Белый дом принял решение по переговорам с Ираном: когда и где они могут пройти

Американская администрация дала ответ на запрос Ирана провести переговоры в Омане. Вашингтон согласился провести встречу на условиях Тегерана. Так заявил портал Axios.
В сообщении утверждается, что переговоры могут пройти уже в пятницу, 6 февраля. Ранее местом встречи называли Турцию. Однако Иран не дал своего согласия.
Тегеран потребовал изменить и место проведения саммита, и формат переговоров. При этом дата остается прежней.
Ситуация вокруг Ирана накаляется из-за резких заявлений со стороны властей США. В связи с эскалацией в регионе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен обсудить с членами правительства возможный удар США по Ирану. Анкара вновь выступила за мир и сохранение стабильности в регионе.